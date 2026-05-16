16 Мая 2026, 21:48
Молдова выступает в финале Евровидения-2026
На «Евровидении» победит Финляндия, прогнозируют букмекеры. Судя по прогнозам, основная борьба на конкурсе в Вене развернется за второе место, которое удерживает Австралия. Молдова, предположительно, займет 12-е место.
Финал "Евровидения-2026" начнется в субботу, 16 мая, в 21 час в Вене.
В финал прошли 20 стран, присоединившись к «Большой четверке» (Франции, Германии, Италии и Великобритании) и стране-хозяйке — Австрии.