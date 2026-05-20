Молдова внизу мирового списка по числу бизнесменов на душу населения

Республика Молдова находится в нижней части мирового рейтинга по числу предпринимателей на душу населения, уступая не только развитым европейским странам, но и ряду государств региона, следует из данных OnDeck.

Согласно анализу, основанному на профилях LinkedIn и количестве людей, указавших в профиле слова founder или business founder, Молдова занимает 81-е место в мире с показателем 42,5 предпринимателя на 10 000 человек, пишет rupor.md

Для сравнения, Армения имеет 156,3, Грузия — 133,3, а Эстония — 218,6 и является мировым лидером рейтинга. Также Молдова уступает Финляндии и Израилю.

Исследование отмечает, что лидерами становятся не обязательно крупнейшие экономики, а страны, которые сделали ставку на цифровизацию, упрощённое налогообложение и благоприятные условия для бизнеса.

В регионе Молдова опережает Украину, а также ряд стран Центральной Азии и постсоветского пространства.

Авторы исследования считают, что успех таких стран, как Эстония, связан с низкими барьерами для открытия бизнеса и развитой стартап-экосистемой. В случае Молдовы предпринимательский потенциал остаётся недостаточно реализованным.

