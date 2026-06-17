Молдова внедрит европейский обмен данными о пенсиях.

Граждане Молдовы, которые работали в странах ЕС, смогут быстрее получать пенсии и другие социальные выплаты благодаря подключению к Европейской системе электронного обмена информацией в сфере социального обеспечения (EESSI).

Решение о присоединении Молдовы к этой платформе было одобрено правительством в среду, передает rupor.md

Подключение к EESSI позволит передавать и получать данные в режиме реального времени, сократить бюрократические процедуры и ускорить рассмотрение заявлений на получение пенсий, пособий и других социальных выплат для граждан, работавших в нескольких странах. Также электронный обмен данными уменьшит использование бумажных документов и будет способствовать модернизации государственных услуг.

Министерство труда и социальной защиты уточнило, что обмен информацией будет осуществляться со странами-членами Европейского союза и Соединённым Королевством.

«Этот проект является важным этапом в процессе приведения Республики Молдова к европейским стандартам в сфере социального обеспечения. Благодаря современным механизмам электронного обмена данными мы сможем предоставлять гражданам более быстрые, эффективные и доступные услуги», — заявила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару.

Согласно проекту, Национальная касса социального страхования будет выполнять функции координирующего органа по вопросам социального обеспечения, за исключением медицинского страхования. В свою очередь Агентство электронного управления обеспечит техническое подключение к европейской системе через платформу MConnect.

В настоящее время у Молдовы действует 16 двусторонних соглашений со странами ЕС в сфере социального обеспечения. После вступления страны в Евросоюз они будут заменены едиными европейскими нормами координации систем социальной защиты.