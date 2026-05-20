theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
20 Мая 2026, 09:43
6 759
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова создаст систему мониторинга санкций почти за 1 млн леев

Почти миллион леев потратят в этом году из госбюджета на создание новой информационной системы, которая будет отслеживать международные ограничительные меры, применяемые Молдовой, и позволит сообщать онлайн о попытках их обхода.

Молдова создаст систему мониторинга санкций почти за 1 млн леев.
Молдова создаст систему мониторинга санкций почти за 1 млн леев.

Проект, разработанный Государственной канцелярией и Агентством электронного управления, предусматривает создание единой цифровой платформы, которая централизует всю информацию о международных ограничительных мерах, введенных нашей страной. Документ планируют рассмотреть на заседании правительства 20 мая, сообщает logos-press.md

На 2026 год власти запросили 933,5 тыс. леев на разработку и запуск системы, включая создание концепции информационной системы, регламента ее работы, внедрение и обеспечение функциональности, а также разработку самой ИТ-платформы.
Новая система будет включать четыре главных компонента: список режимов международных санкций; национальный список попавших под санкции физических лиц, компаний и судов; форма для запроса исключений из санкций; онлайн-форма для сообщений о нарушениях или обходе международных ограничительных мер.

Власти отмечают, что нынешний механизм фрагментирован, а информация разбросана по нескольким официальным платформам. На данный момент список санкций опубликован на портале date.gov.md и включает почти 5 700 субъектов, из которых около 4 000 — это физические лица.

Проект является частью обязательств, которые Республика Молдова взяла на себя в процессе вступления в Европейский союз.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте