Молдова рассчитывает на поддержку Ирландии в компенсации счетов за энергию.

Этот вопрос премьер-министр Василе Тофан обсудил со своим ирландским коллегой Михалом Мартином во второй день официального визита в Нью-Йорк.

«Мы обсудили энергетическую безопасность и поддержку, которая необходима Молдове в предстоящий период. Мы говорили о возможности того, чтобы Ирландия поддержала наши усилия по защите уязвимых семей от бремени счетов и одновременно укреплению энергетической устойчивости страны», — заявил Василе Тофан, цитирует logos-pres.md

В ходе встречи стороны также обсудили европейский путь Республики Молдова и двусторонние отношения.

«Ирландия сейчас председательствует в Совете Европейского союза. Молдова готова открыть все оставшиеся переговорные кластеры, и мы хотим использовать этот период для максимального продвижения в процессе вступления в ЕС», — сказал премьер-министр.

В Нью-Йорке Тофан также встретился с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Стороны обсудили поддержку Нидерландами вступления Республики Молдова в ЕС, инвестиции и привлечение нидерландских компаний на молдавский рынок.

«Для меня Нидерланды также являются примером того, как относительно небольшая страна может иметь сильную экономику, устойчивые институты и весомый голос в Европе. Многое из этого опыта может быть полезно и для нас», – сказал премьер.

Напомним, в первый день визита в Нью-Йорк Василе Тофан встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, а также с бывшим госсекретарем США и бывшим директором ЦРУ Майком Помпео. Стороны обсудили энергетическую безопасность, инвестиции, европейский путь Республики Молдова и укрепление устойчивости страны.