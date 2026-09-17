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reuters.com logoreuters
18 Сентября 2026, 07:09
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Ирландия отказалась от «Евровидения‑2027» вслед за Нидерландами

Ирландский общественный вещатель RTÉ объявил, что не будет участвовать в «Евровидении-2027» и транслировать конкурс. Телекомпания обосновала свое решение продолжающимся гуманитарным кризисом в Газе.

Ирландия отказалась от «Евровидения‑2027» вслед за Нидерландами.
Ирландия отказалась от «Евровидения‑2027» вслед за Нидерландами.

RTÉ считает, что на фоне ужасных потерь и ограниченного доступа независимых журналистов к этой территории участие Ирландии было бы неуместным, пишет reuters.com

Это будет второй год подряд, когда Ирландия пропустит конкурс. В прошлом году RTÉ не участвовал в «Евровидении-2026» в Вене. Тогда отказ от участия также объявили телекомпании Испании, Словении, Исландии и Нидерландов.

В конце августа нидерландская телекомпания AVROTROS тоже официально сообщила о бойкоте «Евровидении-2027». Причиной стало недовольство политикой Европейского вещательного союза (EBU), который допускает участие Израиля в конкурсе, несмотря на конфликт.

Следующее «Евровидение» пройдет в городе Бургас в Болгарии в мае 2027 года. Полуфиналы конкурса состоятся 11 и 13 мая 2027 года. Финал пройдет 15 мая.

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Источник
reuters.com logoreuters
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