Ирландия отказалась от «Евровидения‑2027» вслед за Нидерландами.

Ирландский общественный вещатель RTÉ объявил, что не будет участвовать в «Евровидении-2027» и транслировать конкурс. Телекомпания обосновала свое решение продолжающимся гуманитарным кризисом в Газе.

RTÉ считает, что на фоне ужасных потерь и ограниченного доступа независимых журналистов к этой территории участие Ирландии было бы неуместным, пишет reuters.com

Это будет второй год подряд, когда Ирландия пропустит конкурс. В прошлом году RTÉ не участвовал в «Евровидении-2026» в Вене. Тогда отказ от участия также объявили телекомпании Испании, Словении, Исландии и Нидерландов.

В конце августа нидерландская телекомпания AVROTROS тоже официально сообщила о бойкоте «Евровидении-2027». Причиной стало недовольство политикой Европейского вещательного союза (EBU), который допускает участие Израиля в конкурсе, несмотря на конфликт.

Следующее «Евровидение» пройдет в городе Бургас в Болгарии в мае 2027 года. Полуфиналы конкурса состоятся 11 и 13 мая 2027 года. Финал пройдет 15 мая.