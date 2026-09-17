Фон дер Ляйен: ИИ может улучшить здравоохранение в Европе, но не заменять врачей.

Тема здравоохранения прозвучала в обращении о положении Союза, в котором председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила приоритеты и ключевые инициативы на предстоящий год.

Она привела сферу здравоохранения как пример того, где искусственный интеллект может приносить пользу и менять ситуацию в Европейском союзе, но при этом никогда не должен заменять врачей, пишет euronews.com

«Хочу ли я, чтобы у моего врача был мгновенный доступ с помощью ИИ ко всем данным, необходимым для выбора наилучшего диагноза или лечения? Да, конечно. Но хочу ли я, чтобы моим врачом был робот, пусть и при поддержке ИИ? Нет, конечно, нет. Я не хочу, чтобы робот говорил мне, есть у меня рак или нет», – сказала фон дер Ляйен во время ежегодного обращения о состоянии Европейского союза в Европейском парламенте.

В то же время благодаря инструментам ИИ, способным обрабатывать огромные массивы данных, здравоохранение развивается, и глава Еврокомиссии хочет, чтобы Европа получила от этого выгоду.

Фон дер Ляйен, в прошлом врач, привела здравоохранение как пример прогресса, который может приносить пользу людям, добавив, что делать это нужно «по‑европейски».

«Маммография с поддержкой ИИ позволяет выявлять больше случаев рака и на более ранней стадии во время скрининга. А значит, больше женщин смогут выжить. Поэтому нам нужен ИИ в здравоохранении», – отметила она.

Раннее выявление имеет решающее значение в борьбе с раком, и ряд исследований и клинических испытаний показывают, что ИИ может помочь обнаруживать болезнь раньше, чем это позволяют традиционные методы.

Онкоскрининг не единственная область медицины, где уже применяется ИИ. Технология меняет сектор, способствуя прорывам в диагностике, разработке лекарств и снижая нагрузку на медицинских работников.