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logos-press.md logologos-press
22 Сентября 2026, 09:30
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Молдова и Украина обсуждают совместный проект по лечению ветеранов

Возможность запуска совместного проекта по лечению, физической и психологической реабилитации украинских ветеранов войны в учреждениях Молдовы обсудили посол Украины Паун Роговей и министр здравоохранения Александр Гаснаш.

Возможность запуска совместного проекта по лечению, физической и психологической реабилитации украинских ветеранов войны в медицинских и реабилитационных учреждениях Республики Молдова обсуждалась в ходе встречи посла Украины в Кишиневе Пауна Роговея с министром здравоохранения Александру Гаснашем.
Возможность запуска совместного проекта по лечению, физической и психологической реабилитации украинских ветеранов войны в медицинских и реабилитационных учреждениях Республики Молдова обсуждалась в ходе встречи посла Украины в Кишиневе Пауна Роговея с министром здравоохранения Александру Гаснашем.

Как сообщает посольство, проект может охватывать послеоперационное восстановление, протезирование и ортезирование, лечение минно-взрывных травм и посттравматических состояний, сообщает logos-press.md

Украинская сторона подняла вопрос оказания помощи медицинским учреждениям Украины, которые пострадали или были разрушены в результате российских атак, в частности путем передачи медицинского, диагностического и реабилитационного оборудования, лекарственных средств, расходных материалов и специализированного транспорта.

Министр выразил готовность провести встречу со своим украинским коллегой – министром здравоохранения Украины – для предметного обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества.

Особое внимание было уделено возможностям создания логистических хабов для надлежащего хранения и распределения лекарственных средств и медицинских изделий, а также расширению взаимодействия в фармацевтической отрасли.

Стороны рассмотрели возможности продолжения и расширения программ оздоровления и психологической реабилитации детей из прифронтовых и других пострадавших от войны регионов Украины.  В этом контексте был отмечен положительный опыт оздоровления украинских детей в Республике Молдова. В августе 2026 года в лагере «Сперанца» в районе Сынжерей отдохнули более 250 детей из Луганской, Одесской и других областей Украины.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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