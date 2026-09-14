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rupor.md logorupor
14 Сентября 2026, 19:19
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Молдова и Украина не договорились о сбросе воды из Новоднестровского водохранилища

Молдавская и украинская стороны не смогли согласовать новый объем воды, который будут сбрасывать из Новоднестровского водохранилища.

Молдова и Украина не договорились о сбросе воды из Новоднестровского водохранилища.
Молдова и Украина не договорились о сбросе воды из Новоднестровского водохранилища.

Украина первоначально предложила сократить его почти втрое, с нынешних 60 до 22 кубометров в секунду, сообщили в Apele Moldovei по итогам заседания Днестровской комиссии, передает rupor.md

Предложенный объем соответствует количеству воды, которое сейчас поступает в водохранилище. Украинская сторона объясняет необходимость сокращения стремительным снижением его запасов.

После доводов молдавской делегации Украина согласилась увеличить предложенный объем сброса, однако новый показатель также не устроил Кишинев. В Apele Moldovei считают, что сокращение потока воды ниже по течению окажется слишком резким.

Из-за отсутствия соглашения Молдова предложила перенести заседание. Переговоры должны возобновиться в ближайшие дни.


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Источник
rupor.md logorupor
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