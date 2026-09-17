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logos-press.md logologos-press
17 Сентября 2026, 13:34
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Молдавские спасатели получат 43 новые спецмашины на $23 млн

Пожарно-спасательную технику и оборудование, закупаемые для Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям в рамках проекта Всемирного банка, предлагают освободить от НДС и таможенных платежей.

Молдавские спасатели получат 43 новые спецмашины на $23 млн
Молдавские спасатели получат 43 новые спецмашины на $23 млн

В частности, планируется приобрести 43 пожарно-спасательные машины общей стоимостью около $23 млн. При действующем налоговом режиме их импорт потребует дополнительных расходов примерно на $4,6 млн, сообщает logos-press.md 

Проект закона разработан МВД. Авторы законопроекта отмечают, что уплата налогов из средств займа приведет к сокращению денег, которые могут быть направлены непосредственно на закупку техники и оборудования. Поэтому предлагается освободить соответствующие поставки от НДС, таможенной пошлины, акцизов и платы за таможенные процедуры. 

Льготы также будут распространяться на оборудование для национальной системы оповещения населения «MD-ALERT». Общая сумма налоговых и таможенных платежей по первой компоненте проекта оценивается примерно в $5,9 млн. 

Законопроект должен быть принят парламентом. 

Почти половина пожарно-спасательной техники, находящейся на вооружении Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, – это машины, унаследованные со времен СССР. По данным МВД, в общей структуре автопарка 43% составляют устаревшие советские автомобили, а средний срок эксплуатации техники достигает критических 30-40 лет. Еще 36% техники получены в виде зарубежных пожертвований.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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