Молдавские спасатели получат 43 новые спецмашины на $23 млн

Пожарно-спасательную технику и оборудование, закупаемые для Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям в рамках проекта Всемирного банка, предлагают освободить от НДС и таможенных платежей.

В частности, планируется приобрести 43 пожарно-спасательные машины общей стоимостью около $23 млн. При действующем налоговом режиме их импорт потребует дополнительных расходов примерно на $4,6 млн, сообщает logos-press.md

Проект закона разработан МВД. Авторы законопроекта отмечают, что уплата налогов из средств займа приведет к сокращению денег, которые могут быть направлены непосредственно на закупку техники и оборудования. Поэтому предлагается освободить соответствующие поставки от НДС, таможенной пошлины, акцизов и платы за таможенные процедуры.

Льготы также будут распространяться на оборудование для национальной системы оповещения населения «MD-ALERT». Общая сумма налоговых и таможенных платежей по первой компоненте проекта оценивается примерно в $5,9 млн.

Законопроект должен быть принят парламентом.

Почти половина пожарно-спасательной техники, находящейся на вооружении Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, – это машины, унаследованные со времен СССР. По данным МВД, в общей структуре автопарка 43% составляют устаревшие советские автомобили, а средний срок эксплуатации техники достигает критических 30-40 лет. Еще 36% техники получены в виде зарубежных пожертвований.