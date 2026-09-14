В Молдове 107 семей получили до 6 000 леев на покупку бытовой техники

Еще 107 семей в Республике Молдова приобрели новую энергоэффективную бытовую технику в рамках правительственной программы EcoVoucher.

Они получили ваучеры на сумму до 6 тысяч леев в ходе новой сессии, финансируемой Европейским союзом и проходившей с 4 по 13 сентября 2026 года, передает moldpres.md

По данным Национального центра устойчивой энергетики (CNED), в рамках этой сессии получатели приобрели 48 холодильников и 59 стиральных машин. Новая бытовая техника позволяет семьям сократить потребление энергии и расходы на электроэнергию.

Среди участников текущей сессии — 71 семья с несовершеннолетними детьми, 25 человек старше 63 лет и 11 человек с тяжелой формой инвалидности.

Программа EcoVoucher была разработана правительством Республики Молдова при поддержке Европейского союза. Этот этап Программы ваучеров на бытовую технику реализуется Национальным центром устойчивой энергетики в рамках проекта «Энергоэффективность и возобновляемая энергетика для Молдовы» (E4M). Проект E4M реализуется GIZ совместно с правительством Республики Молдова, финансируется правительством Германии и софинансируется Европейским союзом, Норвегией и Данией. Текущий этап Программы ваучеров на бытовую технику финансируется Европейским союзом.

Специалисты отмечают, что замена старых холодильников и стиральных машин современными моделями позволяет значительно сократить потребление электроэнергии. Холодильник, произведенный 15–20 лет назад, может потреблять в два-три раза больше энергии, чем новая модель высокого класса энергоэффективности. Аналогичным образом современные стиральные машины расходуют меньше электроэнергии и воды при каждом цикле стирки.