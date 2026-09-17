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logos-press.md logologos-press
17 Сентября 2026, 18:54
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Молдавская организация получит 2,5 млн леев на проект по борьбе с наркоманией

Общественная организация «Ассоциация по продвижению предпринимательства» получит 2,5 млн леев на реализацию проекта «Образование для здоровья — сообщества без наркотиков».

Молдавская организация получит 2,5 млн леев на проект по борьбе с наркоманией.
Молдавская организация получит 2,5 млн леев на проект по борьбе с наркоманией.

Проект был отобран комиссией по отбору и оценке проектов, финансируемых из фонда профилактических мероприятий Национальной компании медицинского страхования (CNAM), 16 сентября. Конкурс проходил с 21 августа по 8 сентября 2026 года, пишет logos-pres.md

Проект направлен на снижение риска употребления наркотиков среди детей и подростков за счет повышения информированности, осведомленности и устойчивости сообществ к этому явлению. Мероприятия будут реализованы в соответствии с Национальной стратегией в области наркотиков и зависимостей на 2026–2032 годы.

В рамках проекта предусмотрены образовательные занятия для детей, подростков, педагогов и родителей, информационные медиакомпании, расширение цифровой образовательной платформы «ViciiZero», а также национальный медиаконкурс по профилактике употребления наркотиков.

Проект будет реализован с октября 2026 года по декабрь 2027 года в городах и сельских населенных пунктах северного, центрального и южного регионов страны, в том числе в муниципиях Кишинев и Бельцы, а также в районах Яловены, Страшены, Сынджерей, Леова, Сорока, Хынчешты, Фалешты, Штефан-Водэ, Анений-Ной, Криуляны и Каушаны.

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Источник
logos-press.md logologos-press
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