Палата представителей США поддержала проект санкций Грэма.

Законопроект, разработанный при участии сенатора Линдси Грэма, позволяет Дональду Трампу вводить высокие пошлины в отношении стран, закупающих энергоресурсы РФ. Теперь документ будет отправлен на подпись президенту США.

Палата представителей США в среду, 16 сентября, проголосовала за законопроект об ужесточении антивоенных санкций в отношении России, который разработал и продвигал ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Теперь документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу. Ранее тот заявлял о поддержке инициативы, пишет dw.com

Законопроект, называемый в СМИ иногда "биллем Грэма", позволяет президенту США Дональду Трампу вводить пошлины в 100% в отношении пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пяти стран, помогающих РФ обходить энергетические санкции. При этом в документе закреплены исключения для стран, которые получают из России менее 15% потребляемого природного газа и предпринимают шаги по сокращению этого импорта.

Тот же законопроект продлевает действие американских санкций в отношении Ирана.

Как отмечает онлайн-издание The Hill, данный законопроект стал в Конгрессе США первой двухпартийной инициативой на тему помощи Украине с апреля 2024 года. В пользу документа проголосовали 262 конгрессмена (в том числе: 203 республиканца и 58 демократов), против него - 159 (7 республиканцев и 152 демократа).

Критика демократов в адрес санкционного проекта Грэма

Демократы поддерживают усиление помощи Украине, уже пятый год защищающейся от российской агрессии, однако критикуют значительное расширение полномочий Трампа в сфере таможенной политики.

"Жизнь в Соединенных Штатах слишком дорогая. С какой стати Конгресс или Палата представителей должны давать президенту неограниченные полномочия вводить по всему миру новые тарифы, которые будут иметь негативные экономические последствия для американского народа? Я не могу этого сделать", - объяснил свою позицию лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис.

Сигнал об усилении помощи Украине

Сторонники законопроекта указывают, что он станет важным сигналом о поддержке Украины, посланным США в то время, когда интенсивность боевых действий усиливается.

"Сейчас не время, чтобы ослаблять давление (санкций на Россию. - Ред.), - написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X в преддверии голосования в Палате представителей о законопроекту Грэма. - Сейчас время сделать все, чтобы дипломатия преуспела за счет силы".

Сенат США одобрил законопроект 7 августа 86 голосами "за" при 11 "против".