Молдаванин снялся в фильме Джеймса Грея «Бумажный тигр», представленном в Каннах.

Молдавский актер Гриша Рейдлер исполнил эпизодическую роль в фильме Джеймса Грея «Бумажный тигр» (Paper Tiger), который в 2026 году вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля.

Главные роли в картине сыграли Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон и Майлз Теллер. Рейдлер указан в актерском составе фильма в роли Льва, сообщает locals.md

Гриша Рейдлер родился 16 февраля 1972 года в Кишиневе. В 1989 году он вместе с семьей эмигрировал в США, где они поселились в Бруклине. Рейдлер поступил в Brooklyn College на специальность, связанную с управлением бизнесом, однако вскоре оставил учебу. Позже семья переехала в Лос-Анджелес, где Гриша начал работать моделью.

Вернувшись в Нью-Йорк, он продолжил заниматься моделингом и выступал в модных и парикмахерских шоу. В этот период Рейдлер начал изучать актерское мастерство. Его первой киноработой стал фильм «The Taxman» 1999 года с Майклом Чиклисом и Элизабет Беркли. Позже актер решил получить профессиональное театральное образование и в 2002 году поступил в ГИТИС в Москве.

Во время учебы Рейдлер начал сниматься в российских проектах. После окончания ГИТИСа он появился, в частности, в семи эпизодах сериала «След» и сыграл банкира Гринберга в сериале «Департамент», где также самостоятельно выполнял трюки. В 2015 году актер вернулся в США и продолжил карьеру там. Он сыграл русского бандита из «Братвы» в телесериале «Deadly Devotion: Mafia Murder», а в 2016 году он появился в фильме «Suddenly Rich», где исполнил роль Джона.

В 2017 году Гриша сыграл одну из ролей в эпизоде седьмого сезона сериала «Американцы». В том же году он исполнил главную роль в фильме «Alina», сценаристом, режиссером и продюсером которого выступил Бен Баренхольц. Премьера картины состоялась в Голливуде, а представил фильм известный режиссер и продюсер Дэвид Линч.

В 2019 году продюсеры сериала «Big Dogs» пригласили Гришу в качестве консультанта и преподавателя русского произношения (Russian Dialect Coach).

Он также появился в сериале «Daredevil», и сыграл телохранителя российского посла в фильме «Tom Clancy’s Without Remorse». В 2018 году актер исполнил роль большевика Светлова в европейском мини-сериале «Clash of Futures».

Среди его работ также — сериал «Wu-Tang: An American Saga». Рейдлер сыграл Игоря в одном из эпизодов. Сам сериал был номинирован на премию «Эмми» в 2020 году в категории за оригинальную музыку для заставки — номинацию получил RZA.

Сейчас Гриша Рейдлер работает как актер в США и состоит в профсоюзе SAG-AFTRA.