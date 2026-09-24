Минздрав: Деятельность роддома в Штефан-Водэ возобновлять не будут.

Комиссия, изучившая последствия приостановки работы перинатального центра при Штефан-Водской районной больнице, не выявила медицинских оснований для возобновления работы роддома. Беременных продолжат направлять в Каушаны.

Министерство здравоохранения завершило оценку последствий временной приостановки работы перинатального центра I уровня при Штефан-Водской районной больнице. Анализ охватил период с 30 июля по 11 сентября 2026 года. Специалисты оценили доступность помощи при родах, транспортировку беременных, возможные неблагоприятные случаи и доступ к экстренной гинекологической помощи, пишет noi.md

За период мониторинга около 30 беременных нуждались в госпитализации для родоразрешения. Из них 18 были доставлены бригадами скорой медицинской помощи, а 12 добрались самостоятельно. Среднее время транспортировки в перинатальный центр Каушан составило около 37 минут и варьировалось от 18 до 68 минут. Комиссия не выявила случаев отказа в госпитализации или задержек при транспортировке, которые привели бы к тяжелым последствиям для матери или новорожденного либо к неблагоприятным исходам, связанным с изменением маршрута.

Был зарегистрирован один случай быстрых преждевременных родов в машине скорой помощи. Согласно оценке, этот случай не был связан с расстоянием до соответствующего родильного отделения.

Перинатальный центр II уровня в Каушанах принял роды у 30 женщин из Штефан-Водского района: 25 родов прошли естественным путем, еще в 5 случаях было проведено кесарево сечение. При этом серьезных проблем с возможностями учреждения или доступом к госпитализации зафиксировано не было.

Комиссия пришла к выводу, что, исходя из имеющихся данных, объективных медицинских оснований для возобновления оказания помощи при родах в перинатальном центре I уровня в Штефан-Водэ не выявлено. Комиссия выступает за дальнейшее направление беременных в перинатальный центр II уровня в Каушаны с соблюдением медицинских критериев регионализации и права пациентки выбирать медицинское учреждение в соответствии с действующими нормативными положениями.

В то же время для оказания экстренной гинекологической помощи необходимо сохранить соответствующие возможности на местном уровне. Комиссия рекомендует организовать до 5 гинекологических коек в хирургическом отделении Штефан-Водской районной больницы и сохранить одну штатную единицу врача — акушера-гинеколога.

Пациенток, которым потребуется помощь, выходящая за рамки возможностей районной больницы, будут направлять в Каушаны или другое медицинское учреждение соответствующего уровня.