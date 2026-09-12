Минздрав Молдовы поставил цель сократить материнскую смертность.

Власти ставят перед собой задачу снизить материнскую смертность с 13,5 случая на 100 тыс. родившихся детей в 2025 году до 2 случаев к 2030 году, а неонатальную смертность — с 9,2 до максимум 6 случаев на 1 тыс. родившихся детей.

Эти цели предусмотрены проектом Национальной программы по сексуальному и репродуктивному здоровью на 2026–2030 годы, пишет logos-pres.md

Для этого планируется улучшить медицинскую помощь женщинам во время беременности, родов и после родов, а также повысить качество ухода за новорожденными.

Особое внимание будет уделено раннему выявлению и наблюдению за беременностями с повышенным риском, мониторингу состояния плода во время родов и обеспечению своевременной экстренной акушерской помощи.

Программа также предусматривает расширение доступа к современным методам контрацепции и услугам по планированию семьи. Еще одним направлением станет информирование населения и развитие полового просвещения.

Отдельный акцент сделан на доступности услуг для подростков, людей с инвалидностью, людей с низкими доходами, ромов, мигрантов, переживших гендерное насилие, и других уязвимых групп.

На реализацию программы в 2026–2030 годах планируется направить около 171,34 млн леев. Власти рассчитывают также на финансовую поддержку международных организаций.

Проект Национальной программы по сексуальному и репродуктивному здоровью на 2026–2030 годы разработан министерством здравоохранения совместно с Институтом матери и ребенка и Государственным университетом медицины и фармации имени Н. Тестемицану. Документ планируется рассмотреть на заседании правительства на следующей неделе.