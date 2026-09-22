Минобразования предлагает вдвое увеличить долю средств на инклюзивное образование.

Доля средств, выделяемых на инклюзивное образование, может быть увеличена вдвое. Министерство образования и исследований предлагает повысить её с нынешних максимальных 2% до 4% от предельного объёма расходов на общее образование.

Средства планируется распределять между школами в зависимости от количества детей, нуждающихся в поддержке, типа и степени инвалидности, а также необходимых специализированных услуг, передаёт ipn.md

В настоящее время районы и муниципии самостоятельно определяют объём средств, направляемых на инклюзивное образование, в пределах 2% получаемых трансфертов. По данным МОИ, такой механизм приводит к различиям в финансировании между регионами и не всегда учитывает количество детей, нуждающихся в поддержке. Согласно новой формуле, школы, в которых больше учеников нуждаются в специализированных услугах, должны будут получать больше средств.

Финансирование будет рассчитываться отдельно для учителей-ассистентов, психологов, логопедов, психопедагогов, сурдопереводчиков и ресурсных центров инклюзивного образования.

В настоящее время в школах страны обучаются 4 791 ученик с ограниченными возможностями — на 457 больше, чем годом ранее. Из них у 2 558 установлена тяжёлая степень инвалидности, у 1 561 — выраженная, а у 672 — средняя. В системе действуют 939 ресурсных центров инклюзивного образования.

Проект находится на этапе общественного утверждения, а новые положения планируется ввести в действие с 1 января 2027 года.