Минобразования ответило на жалобы студентов на условия в одном из корпусов ГУМ.

Министерство образования и исследований ответило на запрос в связи с жалобами студентов факультета психологии и социологии Государственного университета Молдовы на условия обучения в корпусе № 5.

В ведомстве уточнили, что здание имеет санитарное разрешение на эксплуатацию, в последние годы там проводились ремонтные работы, а организация учебного процесса, включая распределение аудиторий и составление расписания, относится к сфере университетской автономии. Редакция noi.md обратилась в Министерство образования и исследований после того, как получила несколько обращений от студентов факультета психологии и социологии. Они выразили недовольство условиями, в которых им приходится заниматься в учебном корпусе № 5 ГУМ.

По словам обратившихся в редакцию студентов, при подаче документов и во время информационных мероприятий, в том числе в День открытых дверей, им демонстрировали условия в корпусе № 3, не сообщив при этом, что учебный процесс будет проходить в корпусе № 5.

Студенты утверждают, что здание давно не ремонтировалось, и считают нынешние условия обучения неудовлетворительными. Они также обращают внимание на расположение корпуса в районе с менее развитой системой общественного транспорта и городской инфраструктурой, что затрудняет дорогу на занятия для части учащихся.

В ответе, направленном редакции Noi.md, Министерство образования и исследований отмечает, что, согласно Кодексу об образовании, высшие учебные заведения обладают университетской автономией. В связи с этим организация учебного процесса, составление расписания, распределение групп и использование университетских помещений находятся в компетенции ГУМ. В то же время Министерство подчеркивает, что университетская автономия должна осуществляться с соблюдением законодательства и принципов публичной ответственности, в том числе путем обеспечения качества образования и надлежащих условий для студентов.

Министерство: корпус имеет санитарное разрешение Согласно официальному ответу, для корпуса № 5 было выдано санитарное разрешение на эксплуатацию № 013277/2022/96 от 18 января 2022 года. Министерство уточняет, что в последние годы в здании проводились работы по обслуживанию и ремонту.

В частности, были модернизированы фасад и санитарный узел на первом этаже, заменены окна, отремонтированы учебные аудитории, а также обустроены зоны отдыха для студентов. Летом 2026 года начался и капитальный ремонт крыши. На эти работы из средств университета и доноров было выделено более 1,5 млн леев. Министерство также уточняет, что ремонт в учебных аудиториях и помещениях общего пользования проводится по мере необходимости.

По данным ведомства, помещения, используемые в образовательном процессе, должны соответствовать требованиям к качеству образования, санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, требованиям безопасности зданий и сооружений, а также доступности. Соблюдение этих требований проверяется в рамках процедур авторизации, внешней оценки качества и проверок, проводимых компетентными органами.

В этой связи Министерство ссылается на Кодекс об образовании и Методологию внешней оценки качества для авторизации и аккредитации образовательных программ и учебных заведений. Что касается жалоб студентов, Министерство образования уточняет, что они могут направлять в ГУМ индивидуальные или коллективные обращения по поводу условий обучения.

«Зарегистрированные обращения должны быть рассмотрены компетентными структурами университета, а выявленные проблемы — устранены в соответствии с законодательством и внутренними регламентами учреждения», — говорится в ответе.

Министерство напрямую не вмешивается в распределение аудиторий или составление расписания, однако заявляет, что следит за соблюдением нормативно-правовой базы и обязательств, вытекающих из публичной ответственности высших учебных заведений. В случае поступления официальных обращений или информации о возможных несоответствиях, способных повлиять на здоровье, безопасность или качество образовательного процесса, ситуация может быть рассмотрена в пределах предусмотренных законом полномочий, в том числе с привлечением других уполномоченных органов.

Что касается проблемы общественного транспорта и доступа к корпусу № 5, министерство уточняет, что эти вопросы находятся в компетенции местных органов публичного управления и транспортных операторов. В то же время ведомство отмечает, что учебный корпус расположен неподалеку от студенческих общежитий № 10, 11, 12, 13 и 16. Предложения об изменении маршрутов, частоты движения транспорта или обустройстве подъездных путей могут быть направлены компетентным муниципальным органам.

Возможность проведения дополнительных работ по ремонту или модернизации может рассматриваться с учетом предусмотренных законом механизмов, имеющихся бюджетных ассигнований, технической документации и обоснованных затрат. Министерство образования и исследований заявляет, что продолжит следить за соблюдением нормативно-правовой базы в сфере высшего образования и обеспечением надлежащих условий для организации образовательного процесса.

Редакция Noi.md направила запрос по этому же вопросу и Государственному университету Молдовы, попросив предоставить разъяснения относительно условий обучения в корпусе № 5 и организации образовательного процесса. На момент публикации материала ГУМ ответа не предоставил.