21 Мая 2026, 07:45
Минобороны избавляется от советских активов — палаток, насосов и электростанций

Содержание устаревших активов Министерства обороны обходится государству дороже их реальной стоимости. В связи с этим ведомство предлагает разрешить не только продажу, но и передачу такого имущества в дар.

Речь идет о невоенных активах — электростанциях, насосах, палатках и другом имуществе, которое больше не используется армией, пишет logos-pres.md

Генеральный секретарь Министерства обороны Игорь Кутие на заседании комиссии по экономике, бюджету и финансам отметил, что действующие правила устарели и больше не соответствуют нынешней законодательной базе. Базовый нормативный акт, регулирующий эту сферу, датируется 1999 годом и в основном охватывает только процедуру продажи имущества, не предусматривая другие формы освоения, такие как аренда или дарение.

«Существуют списки различных активов, в том числе двойного назначения, таких как электростанции, насосы, спецсредства, палатки. С 2001 года по настоящее время было продано всего 26 активов. Министерству обороны содержание этого имущества, оставшегося еще с 1950–1960-х годов, обходится дороже его стоимости. И мы хотим сделать так, чтобы, например, если кому-то нужна палатка, мы могли подарить ее какой-нибудь ассоциации, а не продавать», — заявил Игорь Кутие.

В министерстве утверждают, что предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности управления военным имуществом и сокращение расходов на содержание неиспользуемых активов.

Напомним, ведомство разработало проект, согласно которому излишки неиспользуемой военной техники и имущества государства можно будет продавать, дарить, обменивать или сдавать в аренду.

Документ вводит комплексную процедуру, в соответствии с которой военная техника, вооружение, боеприпасы и другие оборонные активы, признанные «неиспользуемым излишком», будут проходить инвентаризацию и оценку профильными ведомствами с последующим включением в официальный реестр.

На основании этого списка власти будут принимать решение о способе реализации имущества — путем продажи, дарения, обмена или сдачи в аренду — в зависимости от потребностей, условий безопасности и интересов государства.

