Министр культуры потребовал объяснений после голосования жюри на "Евровидении".

Состав, ответственный за выставление оценок, включал семь человек. В жюри вошли заместитель генерального директора Teleradio-Moldova Андрей Запша, Павел Орлов, Станислав Гончар, Кэтэлина Соломак, Корина Калряк, Илона Степан и Виктория Кушнир, передает noi.md

Максимальные 12 баллов жюри Республики Молдова присудило Польше. Израиль получил 10 баллов, Греция — 8, Болгария — 7, Норвегия — 6, Чехия — 5, Австралия — 4, Румыния — 3, Франция — 2, а Италия — 1 балл. Такое решение вызвало недовольство в обществе, особенно из-за низкой оценки, поставленной Румынии.

В этом контексте член жюри Виктория Кушнир объяснила в Facebook, что отвечает только за свои оценки, а расхождения связаны в том числе с тем, что жюри голосует за выступление на генеральной репетиции, а не за номер, который публика видит в вечер финала.

«Я в этом году была в жюри. Отвечаю только за свои оценки. Для таких расхождений в голосовании есть ровно два решения: либо жюри убирают, либо жюри голосует за то же самое выступление, которое видит публика. Потому что то, что было накануне вечером, многое бы объяснило», — написала Виктория Кушнир.

Министр культуры Кристиан Жардан потребовал объяснений после голосования жюри Республики Молдова.

«Министерство культуры Республики Молдова не вовлечено напрямую в организацию Eurovision Song Contest 2026. Мы оказали поддержку организаторам, общественной компании Teleradio-Moldova, в пределах возможностей, и в этом контексте считаем, что необходимы объяснения, особенно после этого голосования публики Республики Молдова», — заявил Кристиан Жардан.

Победителем Eurovision 2026 стала Болгария, которую представляла Dara. Республика Молдова, представленная Satoshi с песней „Viva, Moldova!”, заняла 8-е место в общем зачете.