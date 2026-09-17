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rupor.md logorupor
17 Сентября 2026, 23:34
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Министерство образования объявило третий тур распределения педагогов

Министерство образования и исследований (MEC) объявило о начале приема документов на вакантные должности в школах и детских садах страны в рамках третьего тура распределения.

Министерство образования объявило третий тур распределения педагогов.
Министерство образования объявило третий тур распределения педагогов.

Подать заявку и заполнить специальную форму молодые специалисты могут начиная с 17-го и до 25 сентября, передает rupor.md

Программа этого года уже показала исторический максимум: по итогам первых двух туров на работу вышли 468 молодых педагогов. Для поддержки учителей-новичков государство предлагает пакет льгот.

Главные бонусы для молодых специалистов

  • Пособие до 375 000 леев: максимальную единовременную выплату получат выпускники вузов, которые поедут работать в села учителями биологии, химии, физики, информатики, математики или румынского языка в школы с русским языком обучения.

  • Сниженная нагрузка: в первые пять лет работы норма снижается до 75% при сохранении ставки.

  • Поддержка и отпуск: за каждым новичком закрепят ментора, а ежегодный отпуск составит до 62 календарных дней.

  • Деньги на материалы: ежегодная компенсация в размере 4 000 леев на покупку учебных пособий и оборудования.

По данным Минобразования, механизм распределения доказывает свою эффективность. За последние шесть лет в систему образования Молдовы так пришли 2 195 выпускников, при этом почти 95% из них продолжают работать в школах и детских садах страны.

Полный список вакансий доступен на официальном сайте министерства, а уточнить детали конкурса можно по телефону 022 23 57 37.

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Источник
rupor.md logorupor
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