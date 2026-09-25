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ipn.md logoipn
25 Сентября 2026, 12:16
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Межрайонный транспорт снова дорожает: предельный тариф достигнет 1,19 лея за км

Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) с пятницы установило временный предельный тариф в размере 1,19 лея за километр на одного пассажира, что на 3 бана больше предыдущего тарифа.

Межрайонный транспорт снова дорожает. предельный тариф достигнет 1,19 лея за км.
Межрайонный транспорт снова дорожает. предельный тариф достигнет 1,19 лея за км.

По данным ANTA, новый тариф на регулярные пассажирские автоперевозки между населёнными пунктами был рассчитан исходя из средней цены дизельного топлива за последние семь дней. В период с 18 по 24 сентября средняя цена составила 36,43 лея за литр, что на 1,45 лея больше, чем на предыдущей неделе, согласно данным Национального агентства по регулированию в энергетике, сообщает ipn.md

Таким образом, по сравнению с предыдущим тарифом в 1,16 лея за километр поездка из Кишинёва в Оргеев на расстояние около 50 километров может подорожать примерно на 1,5 лея, а поездка до Резины — расстояние около 90 километров — на 2,7 лея. Поездка до Кагула, около 160 километров, может подорожать на 4,8 лея, а до Бричень — примерно 250 километров — цена вырастет на 7,5 лея.

Повышение стоимости перевозок происходит на фоне постоянного роста цен на топливо. Руководитель Национального центра управления кризисными ситуациями Серджиу Дьякону ранее заявил, что власти рассматривают возможность того, что цены на топливо могут превысить отметку в 40 леев за литр.

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Источник
ipn.md logoipn
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