25 Мая 2026, 20:18
Мэрия Кишинева представит измененный проект бюджета на 2026 год 27 мая

Новый проект бюджета на 2026 год, с внесенными изменениями на фоне топливного кризиса и отмены санитарной пошлины, представит в среду, 27 мая, мэрия Кишинева.

Об этом заявила вице-мэр по вопросам финансов Олеся Пшеницки на оперативном заседании муниципальных служб 25 мая, передает rupor.md

«Начиная с марта 2026 года Республика Молдова столкнулась и продолжает сталкиваться со значительным ростом цен на топливо. Это явление оказывает серьезное влияние на предоставление государственных услуг муниципальными предприятиями и органами бюджетных учреждений, подчиненных муниципалитету Кишинева. 

В то же время было утверждено решение о применении местных сборов. Из этого проекта решения была исключена санитарная пошлина. Ввиду этих двух явлений — санитарной пошлины и роста цен на топливо — потребовалась переоценка бюджетных показателей. За этот период Главное управление финансов провело оценку и подготовило другие бюджетные показатели по доходам и расходам, и, в принципе, мы готовы вынести этот проект на публичные консультации», — сказала она.

Источник
rupor.md
