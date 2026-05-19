19 Мая 2026, 16:59
12 858
Менингококковая инфекция в Молдове: за четыре месяца выявлено 8 случаев и одна смерть

В Молдове обостряется ситуация с заболеваемостью менингококковой инфекцией. За первые четыре месяца 2026 года в стране зарегистрировано восемь случаев заражения. Болезнь уже унесла жизнь одного ребенка в возрасте до одного года.

Статистика заболеваемости:

  • до 1 года: 1 случай (летальный исход);
  • от 1 до 2 лет: 3 случая;
  • старше 3 лет: 4 случая.

Тенденция вызывает тревогу у специалистов, так как за весь прошлый 2025 год в стране было зафиксировано 16 случаев этой инфекции, четыре из которых закончились летально. Среди умерших в прошлом году — двое младенцев до года, а также дети двух и пяти лет, передает rupor.md

Врачи напоминают, что менингококковая инфекция — это крайне тяжелое заболевание, которое развивается стремительно. Оно несет в себе огромный риск серьезных осложнений и представляет наибольшую опасность для детей раннего возраста.

По заявлению Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ/ANSP), самым безопасным и эффективным способом защиты остается вакцинация. В молдавских государственных поликлиниках (учреждениях первичной медицинской помощи) уже активно идет иммунизация против менингококковой инфекции типа B. Первые пациенты получили свои дозы, а данные внесены в Национальный электронный регистр вакцинации.

Важная информация о вакцине:

  • Кому рекомендована: младенцам в возрасте от 7 до 11 месяцев.
  • Схема введения: две дозы по 0,5 мл.
  • Интервал: между прививками должно пройти не менее двух месяцев (курс необходимо завершить не позднее шести месяцев после первой дозы).

Власти настоятельно призывают родителей не рисковать здоровьем детей, доверять только официальным источникам информации и незамедлительно обратиться к своему семейному врачу для консультации и записи на вакцинацию.

Источник
