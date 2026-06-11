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logos.press.md logologos
11 Июня 2026, 10:06
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Медиа в Молдове ждут новые правила

Рынок СМИ в Молдове будет регулироваться новым законом, который вводит обновлённую правовую базу для деятельности медиаучреждений.

Медиа в Молдове ждут новые правила.
Медиа в Молдове ждут новые правила.

Также закон определяет понятие концентрации рынка и редакционной ответственности, а также предусматривает меры по обеспечению прозрачности и независимости журналистики, передает logos-pres.md

Комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодёжи, спорту и средствам массовой информации утвердила отчёт по проекту закона о СМИ, который будет представлен парламенту для рассмотрения в первом чтении. Документ устанавливает общую правовую основу для поставщиков медиауслуг, а также их права и обязанности с учётом современных изменений на медиарынке. 

Одним из ключевых положений является создание Реестра поставщиков медиауслуг, который будет вести Министерство культуры. Регистрация будет добровольной и не станет условием для осуществления деятельности, однако будет выполнять функцию административного учёта и обеспечит доступ общественности к информации о структуре собственности и основных источниках финансирования медиаорганизаций. 

Проект также предусматривает меры по защите журналистской деятельности и укреплению редакционной независимости через механизмы, направленные на предотвращение необоснованного вмешательства и обеспечение свободного осуществления профессии журналиста. Кроме того, вводятся критерии оценки концентрации на рынке медиауслуг с учётом влияния на медиаплюрализм и конкуренцию. 

Определены три типа концентрации: 

– горизонтальная концентрация — когда одно лицо контролирует нескольких поставщиков одного типа медиа или одного сегмента рынка; 

– вертикальная концентрация — когда контроль осуществляется на разных этапах цепочки (производство, дистрибуция, реклама); 

– перекрёстная концентрация — когда один субъект контролирует разные виды медиа (ТВ, радио, печатные и онлайн-СМИ) в одном регионе. 

Также проект направлен на сближение национального законодательства со стандартами ЕС, включая Регламент о единой системе регулирования медиауслуг на внутреннем рынке (European Media Freedom Act). Документ разработан при участии депутатов, экспертов гражданского общества, Министерства культуры и Совета по телерадиовещанию.

Источник
logos.press.md logologos
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