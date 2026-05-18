18 Мая 2026, 08:56
6 948
Мариан: Запуск фонда «Вместе» в Тирасполе — признак экономического кризиса

Председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан утверждает, что создание фонда «Вместе» в Тирасполе является прямым доказательством серьёзных экономических проблем, с которыми сталкивается Приднестровье.

По словам Раду Мариана, учреждение этого фонда свидетельствует одновременно о двух вещах: с одной стороны, это подтверждение «крайне неэффективного управления», а с другой стороны — это пропагандистская мера, направленная на создание видимости заботы о населении. Депутат подчёркивает, что власти Тирасполя становятся всё менее способными самостоятельно обеспечивать жителей региона базовыми социальными услугами, такими как пенсии, пособия и медицинская помощь, передает bani.md

«Всё происходящее наглядно демонстрирует, что приднестровская администрация всё меньше может предоставлять населению социальные услуги. Это также указывает на острую необходимость ускорить процесс экономической реинтеграции Приднестровья в правовое поле Республики Молдова», — заявил Раду Мариан.

В этом контексте Мариан также рассказал о так называемом фонде конвергенции для Приднестровского региона. Этот механизм позволит конституционным властям Республики Молдова финансировать дополнительные социальные и экономические программы, предназначенные для жителей левобережья Днестра. По словам Раду Мариана, правительству Молдовы предстоит утвердить специальным постановлением порядок работы этого фонда. В частности, будет определён перечень товаров, на которые будут распространяться налог на добавленную стоимость и акцизы, а также установлены правила распределения собранных в рамках фонда денежных средств.

Напомним, что фонд «Вместе» был запущен в Приднестровье 11 мая. Решение о его создании было принято на фоне острого бюджетного дефицита и серьёзных финансовых трудностей в регионе. Приднестровские власти обратились к населению и к местным компаниям с призывом вносить добровольные финансовые взносы для покрытия наиболее приоритетных социальных расходов, включая выплату пенсий и заработных плат бюджетникам.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте фонда, крупнейшим спонсором на данный момент является холдинг «Шериф».

