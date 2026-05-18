18 Мая 2026, 12:50
Марчел Спатарь предложил проводить в Молдове отбор жюри для «Евровидения»

Председатель Комиссии по европейской интеграции Марчел Спатарь заявил, что после скандала с оценками на «Евровидении-2026» Молдове необходимо проводить национальный отбор членов жюри.

По мнению депутата, члены жюри допустили акт саботажа. Он подчеркнул, что конкурс «Евровидение» имеет "ярко выраженный геополитический характер, и игнорировать этот факт нельзя", пишет deschide.md

«Жюри может оказать своей собственной стране медвежью услугу, если не учитывает предпочтения людей. Особенно когда речь идёт о явном фаворите. Любой низкий балл в такой ситуации неизбежно вызывает подозрения в саботаже.

Именно это и произошло вчера. Мы стали свидетелями медвежьей услуги сближению между нашими странами. Причём в тот самый момент, когда существуют силы, намеренно подпитывающие дискурс отчуждения между жителями Молдовы и Румынии.

Меня искренне радуют сообщения румынских граждан, которые пытаются сгладить остроту ситуации. Они пишут, что трагедии не случилось, что молдавские братья отдали Румынии максимум в телевизионном голосовании, что в сумме мы получили от Молдовы 15 баллов, а несколько дополнительных баллов всё равно не изменили бы итоговое положение в рейтинге. Такие сообщения помогают успокоить страсти в Румынии, и это очень полезно.

Но мы, здесь, в Молдове, обязаны извлечь из этой ситуации урок. На «Евровидении» нашу страну представляет не только исполнитель. Снимаю шляпу перед Satoshi и всей его командой — вы сделали нас счастливыми вчера вечером! Однако, кроме него, страну представляют жюри.

И если нас всё же представляет жюри, которое показывает всей Европе оценки ОТ ИМЕНИ МОЛДОВЫ, а не от своего собственного имени, возможно, настало время задуматься. Может быть, стоит проводить в следующем году ещё и национальный отбор членов жюри», — написал депутат.

Напомним, что после объявления результатов финала «Евровидения 2026» в интернете разразилась настоящая буря возмущения. Жюри из Республики Молдова присудило румынской исполнительнице только три балла. Жёсткие и эмоциональные реакции последовали от интернет-пользователей, журналистов, лидеров общественного мнения, политиков и высокопоставленных государственных деятелей.

Источник
