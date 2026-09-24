Лицам с временной защитой в Молдове разрешат получать пособие по безработице.

Лица, получившие временную защиту в Молдове, смогут пользоваться услугами и мерами по содействию занятости, в том числе получать пособие по безработице.

Соответствующие положения предусмотрены законопроектом, который призван облегчить трудоустройство перемещенных из Украины лиц и одновременно частично решить проблему нехватки рабочей силы в отдельных сферах, пишет logos-pres.md

Ожидается, что работодателям будет проще находить среди получателей временной защиты людей, готовых и способных работать, что должно способствовать их официальному трудоустройству.

По состоянию на 3 июня 2026 года временную защиту в Молдове получили 52 649 граждан Украины. Из них 34 631 человек, или 65,8% – в возрасте от 18 до 59 лет.

Расходы на реализацию активных мер по содействию занятости оцениваются в 4,2–5,1 млн леев в год. В 2027 году эти расходы, при предоставлении соответствующих мер на срок до шести месяцев, будут покрываться из государственного бюджета в рамках подпрограммы «Защита безработных».

При этом власти рассчитывают, что трудоустройство около 1 484 человек принесет государственному бюджету порядка 43,1 млн леев в год в виде подоходного налога.

Как сообщил депутат Николае Маргаринт, член парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, в 2026 году уже выдано более 4 тыс. разрешений на пребывание с целью трудоустройства. По данным, представленным на слушаниях в комиссии, работодатели платят рекрутинговым компаниям около 500 долларов за поиск и привлечение одного такого работника. Кроме того, во многих случаях они берут на себя расходы на жилье, питание и другие сопутствующие расходы.