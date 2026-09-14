Лянкэ на требование прокуроров: "Вы проверили меня. Что вы нашли?"

Бывший премьер-министр Молдовы Юрие Лянкэ отверг обвинения прокуроров по делу о концессии Международного аэропорта Кишинёва.

Он заявил, что передача аэропорта в концессию была законной, а её последующая отмена была связана не с нарушениями при заключении договора, а с невыполнением компанией Avia Invest инвестиционных обязательств, сообщает tvrmoldova.md

Прокуроры требуют для Лянкэ шесть лет лишения свободы. По версии обвинения, при принятии решений о концессии были допущены нарушения, а действия некоторых публичных лиц осуществлялись «в личных интересах преступной группы Шора и преступной организации Владимира Плахотнюка».

Лянкэ назвал обвинения «старым нарративом» и заявил, что прокуратура должна доказать, что технико-экономическое обоснование, на котором основывалось решение о концессии, было составлено с нарушениями и что он знал об этом.

«Всё в итоге сводится к тому, что если я был знаком с Шором, значит, я передал ему аэропорт», — заявил бывший премьер-министр.

Он также подчеркнул, что процесс концессии начался в 2012 году при правительстве Влада Филата, а решение кабинета министров, который возглавлял Лянкэ в 2013 году, основывалось на генеральном плане, технико-экономическом обосновании и необходимости модернизации аэропортовой инфраструктуры.

Лянкэ также отверг подозрения в получении материальной выгоды. По его словам, прокуроры проверили его финансовые дела, а также его родственников, однако не обнаружили подтверждений незаконного обогащения.

«Вы проверили меня с головы до ног. И что вы обнаружили?» — заявил Лянкэ.

По версии обвинения, некоторые фигуранты дела могли снизить долю прибыли концессионера, которая должна была поступать в государственный бюджет, с 8% до 1%. Кроме того, прокуроры считают, что конкурс на концессию аэропорта мог быть имитирован.

В понедельник обвинение также запросило по шесть лет лишения свободы для бывшего министра экономики Валерия Лазэря, бывшего главы Агентства публичной собственности Тудора Копачь, бывшего заместителя главы APP Анжелы Сусану, бывшего исполняющего обязанности директора аэропорта Петру Жардана и бывшего финансового директора Александру Чутака.

Для Марии Шендилэ, бывшего заместителя начальника управления по администрированию государственной собственности APP, и Аллы Цубарь, начальника отдела экономического анализа аэропорта, прокуроры запросили по пять лет лишения свободы.

В августе 2013 года Агентство публичной собственности подписало с компанией Avia Invest договор о концессии Международного аэропорта Кишинёва сроком на 49 лет. Концессионер должен был инвестировать в развитие аэропорта более 240 миллионов евро.

Аэропорт вернулся в управление государства в марте 2023 года. В феврале 2025 года правительство Молдовы выиграло дело в Апелляционном суде Свеа в Стокгольме по спору, связанному с концессией аэропорта.