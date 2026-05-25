bani.md
25 Мая 2026, 11:20
7 556
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Летний сезон взвинтил цены на авиабилеты из Кишинёва - стоимость достигает 600 евро

Начало летнего сезона сопровождается высокими ценами для пассажиров, вылетающих из Кишинёва.

Согласно анализу, опубликованному специализированной страницей Runway09, спрос на рейсы из столичного аэропорта превышает доступное предложение, а недостаток конкуренции позволяет авиакомпаниям удерживать высокие тарифы, сообщает bani.md

По данным источника, на сайте авиакомпании Wizzair самые дорогие билеты туда-обратно на начало лета достигают примерно 303 евро в Милан, 364 евро в Париж, 422 евро в Дортмунд и более 600 евро в Барселону. Также перелёт туда-обратно в Ларнаку может стоить около 574 евро, а рейсы в Ниццу или Копенгаген превышают 390–420 евро.

Компания Skyup, по информации Runway09, также применяет похожие тарифы на отдельных направлениях. Так, перелёт туда-обратно на Майорку стоит около 446 евро, а в Барселону — более 400 евро.

В то же время Turkish Airlines занимает доминирующее положение на маршруте Кишинёв–Стамбул. Согласно анализу, цены на это направление варьируются от 295 до 353 долларов, что эквивалентно примерно 270–325 евро, на фоне высокого спроса на стыковочные рейсы через Стамбул.

Авторы анализа утверждают, что отмена некоторых рейсов местных авиакомпаний и сезонный рост спроса дополнительно поддерживают высокие цены на авиабилеты.

Источник
