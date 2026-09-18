theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
18 Сентября 2026, 19:15
217
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Леса Молдовы проверили перед холодным сезоном: зафиксированы десятки нарушений

Экологические инспекторы задокументировали ряд случаев незаконной вырубки леса в Республике Молдова.

Леса Молдовы проверили перед холодным сезоном: зафиксированы десятки нарушений.
Леса Молдовы проверили перед холодным сезоном: зафиксированы десятки нарушений.

За первые 17 дней сентября было проведено 12 проверок, а сумма наложенных штрафов достигла почти 162 тысяч леев, передает noi.md

По данным Инспектората по охране окружающей среды, в результате проверок было установлено, что около 136 кубометров древесины были срублены незаконно.

Проверки проводились как в лесах, находящихся в ведении агентства Moldsilva, так и в тех, которые управляются местными властями. 

В связи с началом сезона заготовки дров на зиму министр окружающей среды Георгий Хаждер потребовал от лесоводческих предприятий более жесткой борьбы с незаконными рубками и выдачи фискального чека и накладной при каждой продаже древесины. 

Министерство окружающей среды призывает граждан покупать дровяную древесину только из легальных источников и требовать подтверждающие покупку документы. Фискальный чек и накладная помогают проверить происхождение древесины и данные продавца. 

Министр окружающей среды Георгий Хаждер призывает граждан сообщать в Инспекторат по охране окружающей среды, если они замечают незаконные рубки, подозрительную продажу дров или если продавец отказывается предоставить необходимые документы. 

Для того чтобы случай можно было проверить быстрее и проще, граждан просят предоставлять информацию о месте и дате происшествия, а также о причастных лицах или автомобилях.

Леса Молдовы проверили перед холодным сезоном: зафиксированы десятки нарушений

Леса Молдовы проверили перед холодным сезоном: зафиксированы десятки нарушений

Леса Молдовы проверили перед холодным сезоном: зафиксированы десятки нарушений

Леса Молдовы проверили перед холодным сезоном: зафиксированы десятки нарушений

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте