Леса Молдовы проверили перед холодным сезоном: зафиксированы десятки нарушений.

Экологические инспекторы задокументировали ряд случаев незаконной вырубки леса в Республике Молдова.

За первые 17 дней сентября было проведено 12 проверок, а сумма наложенных штрафов достигла почти 162 тысяч леев, передает noi.md

По данным Инспектората по охране окружающей среды, в результате проверок было установлено, что около 136 кубометров древесины были срублены незаконно.

Проверки проводились как в лесах, находящихся в ведении агентства Moldsilva, так и в тех, которые управляются местными властями.

В связи с началом сезона заготовки дров на зиму министр окружающей среды Георгий Хаждер потребовал от лесоводческих предприятий более жесткой борьбы с незаконными рубками и выдачи фискального чека и накладной при каждой продаже древесины.

Министерство окружающей среды призывает граждан покупать дровяную древесину только из легальных источников и требовать подтверждающие покупку документы. Фискальный чек и накладная помогают проверить происхождение древесины и данные продавца.

Министр окружающей среды Георгий Хаждер призывает граждан сообщать в Инспекторат по охране окружающей среды, если они замечают незаконные рубки, подозрительную продажу дров или если продавец отказывается предоставить необходимые документы.

Для того чтобы случай можно было проверить быстрее и проще, граждан просят предоставлять информацию о месте и дате происшествия, а также о причастных лицах или автомобилях.