КС признал неконституционным отсутствие процедуры реабилитации жертв политических репрессий.

Конституционный суд признал неконституционным законодательное упущение, из-за которого жертвы политических репрессий были лишены процедуры, позволяющей добиваться отмены приговоров, вынесенных судами в период тоталитарного режима.

До тех пор пока парламент не внесёт изменения в законодательство, Конституционный суд постановил, что такие ходатайства должны рассматриваться Высшей судебной палатой в рамках процедуры пересмотра дела, передает ipn.md

Проблема возникла после того, как в 2023 году парламент исключил возможность обжалования приговора из Уголовно-процессуального кодекса. При этом закон о реабилитации жертв политических репрессий остался без изменений и по-прежнему предусматривал этот способ для отмены приговоров, вынесенных судебными органами.

Таким образом, Конституционный суд установил наличие законодательного упущения. По мнению суда, исключение возможности обжалования приговора без установления иной процедуры сделало невозможным применение предусмотренного законом механизма в отношении лиц, осужденных судами в период с 7 ноября 1917 года по 23 июня 1990 года.

Согласно КС, реабилитация этих лиц не ограничивается признанием исторических последствий репрессий. Эта процедура позволяет отменить приговор, который в случае жертв политических репрессий был результатом не законного установления вины, а формой преследования за деятельность, направленную против тоталитарной системы.

До внесения парламентом необходимых изменений Высшая судебная палата будет рассматривать заявления и обращения Генеральной прокуратуры об отмене подобных приговоров, а также решения Генеральной прокуратуры, которыми отказано в реабилитации.

Решение Конституционного суда было вынесено во вторник по итогам обращения Генеральной прокуратуры в рамках дела, находящегося на рассмотрении суда Единец. Суд признал неконституционным законодательное упущение в Законе №246 от 31 июля 2023 года. Решение Конституционного суда является окончательным и вступает в силу со дня его принятия.