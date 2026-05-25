КПП «Леова-Бумбэта» временно приостановил работу.

Ограничения будут действовать в интервале с 17:30 до 20:30. В ведомстве уточнили, что решение принято в связи с необходимостью обеспечения безопасности пересечения границы, передает deschide.md

По данным Пограничной полиции, для поддержания безопасных условий совместно с румынскими партнёрами и другими компетентными службами будут проводиться работы по расширению моста.

В связи с временной приостановкой работы пункта гражданам рекомендуют заранее планировать маршрут и использовать альтернативные пункты пересечения границы с Румынией, включая Кагул–Оанча, Джурджулешты–Галац, Скулень–Скулень и Леушены–Албица.

Ведомство призывает участников трансграничного движения учитывать возможные задержки и выбирать альтернативные маршруты.