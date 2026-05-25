theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
deschide.md logodeschide
25 Мая 2026, 18:00
24
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

КПП «Леова-Бумбэта» временно приостановил работу

Пункт пропуска Леова–Бумбэта на границе с Румынией вновь временно приостановил работу из-за повышения уровня воды в реке Прут.

КПП «Леова-Бумбэта» временно приостановил работу.
КПП «Леова-Бумбэта» временно приостановил работу.

Ограничения будут действовать в интервале с 17:30 до 20:30. В ведомстве уточнили, что решение принято в связи с необходимостью обеспечения безопасности пересечения границы, передает deschide.md

По данным Пограничной полиции, для поддержания безопасных условий совместно с румынскими партнёрами и другими компетентными службами будут проводиться работы по расширению моста.

В связи с временной приостановкой работы пункта гражданам рекомендуют заранее планировать маршрут и использовать альтернативные пункты пересечения границы с Румынией, включая Кагул–Оанча, Джурджулешты–Галац, Скулень–Скулень и Леушены–Албица.

Ведомство призывает участников трансграничного движения учитывать возможные задержки и выбирать альтернативные маршруты.

Источник
deschide.md logodeschide
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте