Концерт ко Дню румынского языка в Молдове отменили, но военный парад оставили.

Правительство утвердило национальную программу празднования 35-летия независимости Республики Молдова.

Из первоначального списка, включавшего 28 мероприятий, исключили концерт ко Дню румынского языка 31 августа. После внесенного на заседании изменения в программе осталось 27 мероприятий, передает rupor.md

Предложение отменить концерт озвучил министр культуры Дан Суручану. По его словам, это позволит сократить расходы, при этом само празднование Дня румынского языка сохранится.

«Для оптимизации расходов предлагаем исключить из первоначальной программы концерт ко Дню румынского языка, который должно было организовать Министерство культуры», — сказал Суручану.

Премьер Василий Тофан уточнил, что попросил Министерство культуры сократить затраты на мероприятия 27 и 31 августа.

«Мы не отменяем праздник — только концерт. Эти дни можно отметить с душой и сердцем, но не обязательно с большими расходами. Концерт 27 августа тоже проведем скромнее. Необязательно устраивать еще один концерт через несколько дней», — отметил Тофан.

День румынского языка 31 августа отметят Большим национальным диктантом, который организует Министерство образования и исследований.

Основные мероприятия пройдут 27 августа. В Кишиневе состоятся возложения цветов к мемориалу «Скорбящая мать» и памятнику Штефану чел Маре, торжественная встреча с участием парламента, президента, правительства и общественной организации «Парламент-90», парад военных оркестров и военный парад на площади Великого национального собрания. В параде задействуют военнослужащих, технику и оркестры. Вечером на площади пройдет праздничный концерт.

В программу «Независимость, которая нас объединяет. Молдова-35» также вошли выпуск памятной монеты и почтовых марок, выставка национальных символов, телепроекты «35 лет независимости за 35 дней» и «Песни независимости», показ документальных фильмов, фестиваль оперы и балета имени Марии Биешу, Дни европейского наследия и мероприятия к столетию Национального театра имени Михая Эминеску.

На 1 сентября запланирован «Урок независимости» в школах и университетах, а позднее на площади Великого национального собрания проведут выставку военной техники и вооружения Национальной армии.

Отдельные дополнительные средства на реализацию программы выделять не будут: все мероприятия должны финансироваться в пределах уже утвержденных бюджетов ведомств.

Из проекта следует, что на культурные мероприятия в 2026 году министерству культуры предусмотрели около 29 миллионов леев, включая 10 миллионов на празднование 35-летия независимости. К 8 июня было использовано уже 84,8% этой суммы, а доступный остаток составлял около 4,4 миллиона леев.

Министерство финансов раскритиковало планирование расходов и не поддержало предложение перенаправить 10 миллионов леев из субсидий театрально-концертным учреждениям. Минкульту рекомендовали искать экономию по другим статьям, не затрагивая обязательства по выплате зарплат сотрудникам учреждений культуры.