theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
1 Июля 2026, 14:24
44
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Комиссия по безопасности парламента Молдовы поддержала запуск системы eCall

Республика Молдова начинает внедрение системы eCall — технологии, которая автоматически вызывает единый номер экстренной помощи 112 в случае дорожно-транспортного происшествия.

Комиссия по безопасности парламента Молдовы поддержала запуск системы eCall.
Комиссия по безопасности парламента Молдовы поддержала запуск системы eCall.

Соответствующий законопроект, подготовленный Министерством внутренних дел, будет рассмотрен парламентом, сообщает пресс-служба, передает rupor.md

Система eCall уже используется в странах Европейского союза и предназначена для автоматического или ручного вызова экстренных служб при авариях. При срабатывании она устанавливает голосовую связь с оператором 112 и передает минимальный набор данных, необходимых для быстрой помощи. В Молдове система будет интегрирована в инфраструктуру Службы 112 и станет частью процесса гармонизации с европейскими стандартами.

Законопроект предусматривает модернизацию информационной системы 112 и адаптацию ее к требованиям ЕС. После принятия документ вступит в силу с 13 мая 2027 года, а отдельные положения, касающиеся информирования владельцев автомобилей, начнут действовать с 2030 года.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте