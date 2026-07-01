Комиссия по безопасности парламента Молдовы поддержала запуск системы eCall.

Республика Молдова начинает внедрение системы eCall — технологии, которая автоматически вызывает единый номер экстренной помощи 112 в случае дорожно-транспортного происшествия.

Соответствующий законопроект, подготовленный Министерством внутренних дел, будет рассмотрен парламентом, сообщает пресс-служба, передает rupor.md

Система eCall уже используется в странах Европейского союза и предназначена для автоматического или ручного вызова экстренных служб при авариях. При срабатывании она устанавливает голосовую связь с оператором 112 и передает минимальный набор данных, необходимых для быстрой помощи. В Молдове система будет интегрирована в инфраструктуру Службы 112 и станет частью процесса гармонизации с европейскими стандартами.

Законопроект предусматривает модернизацию информационной системы 112 и адаптацию ее к требованиям ЕС. После принятия документ вступит в силу с 13 мая 2027 года, а отдельные положения, касающиеся информирования владельцев автомобилей, начнут действовать с 2030 года.