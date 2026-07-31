Кишинёвцы пожаловались на затянувшийся ремонт по программе "Европейский двор"

Жители дома по улице Друмул Виилор, 29, заявляют, что ремонт по программе "Европейский двор" фактически остановился, а территория уже несколько месяцев остаётся в полуразрушенном состоянии.

По словам местных жителей, работы начались примерно в мае 2026 года: подрядчик снял асфальтовое покрытие, демонтировал тротуары и выполнил подготовительные работы. Уже в июне ремонт был приостановлен на две–три недели. После обращений жителей в СМИ работы ненадолго возобновились, однако примерно с 13 июля стройка вновь практически остановилась. За это время рабочие успели установить лишь дорожные бордюры, после чего техника и персонал покинули объект.

Сейчас двор остаётся раскопанным. Жителям приходится ежедневно передвигаться по грунту, щебню и неровной поверхности. Особенно тяжело, по их словам, приходится пожилым людям, родителям с детскими колясками, детям и людям с ограниченной мобильностью. Кроме того, строительный мусор частично перекрывает проезд, а открытые канализационные люки создают дополнительную опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов.

Жители утверждают, что неоднократно обращались в ответственные службы, однако каждый раз получали разные объяснения причин задержки. Среди них - изменение плана работ, поломка техники подрядчика и ожидание поставки асфальта. При этом официальной информации о сроках завершения ремонта им до сих пор не предоставили.

"Мы не против программы "Европейский двор". Наоборот, мы благодарны за возможность привести двор в порядок и хотим, чтобы работы завершили качественно. Но организационные проблемы подрядчика или заказчика не должны оборачиваться для жителей месяцами жизни в разрытом дворе", - отмечают авторы обращения.

Жители просят компетентные органы обратить внимание на ситуацию, обеспечить скорейшее завершение ремонта и предоставить официальные разъяснения о сроках окончания работ. Они также приглашают журналистов посетить объект, чтобы лично оценить текущее состояние двора.

Аналогичная ситуация наблюдается в большинстве ремонтируемых правительством дворов.

Рышкановка, Московский проспект.