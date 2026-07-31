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Point.md logoPoint
31 Июля 2026, 15:03
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Кишинёвцы пожаловались на затянувшийся ремонт по программе "Европейский двор"

Жители дома по улице Друмул Виилор, 29, заявляют, что ремонт по программе "Европейский двор" фактически остановился, а территория уже несколько месяцев остаётся в полуразрушенном состоянии.

Кишинёвцы пожаловались на затянувшийся ремонт двора по программе &#34;Европейский двор&#34;.
Кишинёвцы пожаловались на затянувшийся ремонт двора по программе "Европейский двор".

По словам местных жителей, работы начались примерно в мае 2026 года: подрядчик снял асфальтовое покрытие, демонтировал тротуары и выполнил подготовительные работы. Уже в июне ремонт был приостановлен на две–три недели. После обращений жителей в СМИ работы ненадолго возобновились, однако примерно с 13 июля стройка вновь практически остановилась. За это время рабочие успели установить лишь дорожные бордюры, после чего техника и персонал покинули объект.

Сейчас двор остаётся раскопанным. Жителям приходится ежедневно передвигаться по грунту, щебню и неровной поверхности. Особенно тяжело, по их словам, приходится пожилым людям, родителям с детскими колясками, детям и людям с ограниченной мобильностью. Кроме того, строительный мусор частично перекрывает проезд, а открытые канализационные люки создают дополнительную опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов.

Жители утверждают, что неоднократно обращались в ответственные службы, однако каждый раз получали разные объяснения причин задержки. Среди них - изменение плана работ, поломка техники подрядчика и ожидание поставки асфальта. При этом официальной информации о сроках завершения ремонта им до сих пор не предоставили.

"Мы не против программы "Европейский двор". Наоборот, мы благодарны за возможность привести двор в порядок и хотим, чтобы работы завершили качественно. Но организационные проблемы подрядчика или заказчика не должны оборачиваться для жителей месяцами жизни в разрытом дворе", - отмечают авторы обращения.

Жители просят компетентные органы обратить внимание на ситуацию, обеспечить скорейшее завершение ремонта и предоставить официальные разъяснения о сроках окончания работ. Они также приглашают журналистов посетить объект, чтобы лично оценить текущее состояние двора.

Аналогичная ситуация наблюдается в большинстве ремонтируемых правительством дворов.

Кишинёвцы пожаловались на затянувшийся ремонт по программе "Европейский двор"

Рышкановка, Московский проспект.

Кишинёвцы пожаловались на затянувшийся ремонт по программе "Европейский двор"

Кишинёвцы пожаловались на затянувшийся ремонт по программе "Европейский двор"

Кишинёвцы пожаловались на затянувшийся ремонт по программе "Европейский двор"

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