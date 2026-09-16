Кишинев готовит новый план действий по интеграции беженцев.

Мэрия Кишинева совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Молдове проведет 24 сентября рабочий семинар в рамках инициативы Cities of Solidarity.

В мероприятии примут участие представители местных учреждений и международные гости. Встреча начнется в 10:00 и пройдет в здании мэрии Кишинева на бульваре Штефана чел Маре, 83, в зале заседаний Муниципального совета Кишинева, пишет rupor.md

Участники обсудят приоритеты, направления работы и конкретные меры, необходимые для интеграции беженцев в социально-экономическую жизнь муниципия. Также речь пойдет о возможностях и общих преимуществах как для беженцев, так и для местного сообщества.

Итоги обсуждения и выработанные предложения станут основой для подготовки местного плана действий.

Кроме того, в ближайшее время примэрия Кишинева и УВКБ ООН в Молдове планируют подписать новое соглашение о сотрудничестве. Документ будет охватывать несколько направлений, представляющих взаимный интерес, и продолжит взаимодействие между двумя учреждениями.