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rupor.md logorupor
16 Сентября 2026, 16:36
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Кишинев готовит новый план действий по интеграции беженцев

Мэрия Кишинева совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Молдове проведет 24 сентября рабочий семинар в рамках инициативы Cities of Solidarity.

Кишинев готовит новый план действий по интеграции беженцев.
Кишинев готовит новый план действий по интеграции беженцев.

В мероприятии примут участие представители местных учреждений и международные гости. Встреча начнется в 10:00 и пройдет в здании мэрии Кишинева на бульваре Штефана чел Маре, 83, в зале заседаний Муниципального совета Кишинева, пишет rupor.md

Участники обсудят приоритеты, направления работы и конкретные меры, необходимые для интеграции беженцев в социально-экономическую жизнь муниципия. Также речь пойдет о возможностях и общих преимуществах как для беженцев, так и для местного сообщества.

Итоги обсуждения и выработанные предложения станут основой для подготовки местного плана действий.

Кроме того, в ближайшее время примэрия Кишинева и УВКБ ООН в Молдове планируют подписать новое соглашение о сотрудничестве. Документ будет охватывать несколько направлений, представляющих взаимный интерес, и продолжит взаимодействие между двумя учреждениями.

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Источник
rupor.md logorupor
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