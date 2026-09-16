После решения ЕС и Молдова продлевает временную защиту для украинцев

Временная защита, предоставляемая перемещенным из Украины лицам в Республике Молдова, будет продлена до 1 марта 2028 года. Соответствующий проект разработало министерство внутренних дел.

Документ предусматривает автоматическое продление до этой даты документов, удостоверяющих личность, для лиц, получивших временную защиту до 28 февраля 2027 года, сообщает logos-press.md

Для новых заявителей вводятся дополнительные условия. Они должны будут предоставить подтверждение выполнения воинских обязанностей в Украине либо освобождения от них. Если законность выезда из Украины не может быть подтверждена данными Пограничной полиции или отметками в документах, необходимо будет представить официальный документ, в том числе подтверждение, сформированное через приложение «Reserv+».

Лица, ранее пользовавшиеся временной защитой в государстве ЕС или Шенгенской зоны, должны будут заявить об этом и предоставить документы о прекращении или отказе от соответствующего статуса.

Заявления на временную защиту будут подаваться исключительно онлайн через protectietemporara.gov.md.

Проект должен быть принят правительством.

Следует отметить, что 30 июля 2026 года Европейский союз (ЕС) принял решение продлить до марта 2028 года меры временной защиты для 4,4 млн украинских беженцев, находящихся в государствах-членах.