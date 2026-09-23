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realitatea.md logorealitatea
23 Сентября 2026, 15:33
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Кептонар о расходах госпредприятий: Надо было перекрыть эти краны раньше

Отчет парламентской комиссии по расследованию управления государственными предприятиями будет представлен в четверг. Об этом заявил депутат PAS Адриан Кептонар.

Кептонар о расходах госпредприятий: Надо было перекрыть эти краны раньше.
Кептонар о расходах госпредприятий: Надо было перекрыть эти краны раньше.

По его словам, проверка комиссии выявила ряд проблем, о которых парламентарии намерены рассказать публично. Заявление прозвучало на фоне обсуждения необходимости сокращения расходов государственных учреждений и неэффективного использования бюджетных средств, в том числе на зарплаты, помещения и закупки, пишет realitatea.md

Кептонар признал, что меры по сокращению расходов следовало принять раньше.

«Жаль, что нам не удалось перекрыть эти краны раньше. Я действительно считаю, что господин Василе Тофан сделает всё возможное в пределах своих полномочий, чтобы сократить расходы, оптимизировать их», — заявил депутат.

Накануне премьер-министр Василе Тофан объявил о сокращении персонала и объединении нескольких государственных учреждений. По его словам, эти меры позволят сократить административные расходы и сэкономить бюджетные средства, в том числе для выплаты компенсаций этой зимой.

Премьер-министр заявил, что 9 сентября каждое министерство и агентство получило указания относительно необходимых сокращений. Численность сотрудников и бюджеты учреждений будут сокращены на 10–30%. Меры затронут около 161 учреждения, в которых в общей сложности работают около 52 тыс. человек.

Часть агентств будет объединена, в частности учреждения с небольшим числом сотрудников.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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