16 Мая 2026, 12:15
Карп: В парламенте после дела о смерти в воинской части в Кагуле пройдут слушания

По инициативе депутата PAS Лилиана Карпа будут организованы слушания в парламенте по делу о смерти несовершеннолетнего в воинской части в Кагуле.

Он заявил, что слушания пройдут за закрытыми дверьми, чтобы не разглашать личные данные жертв, передает телеграм-канал agora.md

Лилиан Карп сообщил, что на слушания будут приглашены представители нескольких учреждений, включая Министерство обороны, Генеральную прокуратуру и Народного адвоката, чтобы они представили свои материалы по делу.

"Мы услышим о том, как произошла эта трагедия и почему у этого контрактника было при себе оружие. (...) Также проводится официальное расследование в отношении начальника воинской части в Кагуле. Я полагаю, что будет заслушан и начальник Генерального штаба", - заявил Карп.

Председатель парламента Игорь Гросу утверждает, что власти должны тщательно проанализировать обстоятельства гибели человека в воинской части в Кагуле. По его словам, все меры «на столе», включая возможные отставки, но решения должны быть приняты только после выяснения причин трагедии.

16-летний подросток погиб, а призывник получил ранение. Это произошло после того, как другой солдат, 20 лет, открыл огонь, предположительно, ненадлежащим образом обращаясь с оружием. Инцидент произошел на территории воинской части в Кагуле, сообщает полиция Республики Молдова.

Источник
agora.md logoagora
