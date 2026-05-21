Карп: Правила посещения гражданскими лицами воинских частей будут ужесточены.

Он прокомментировал предварительные результаты расследования гибели 16-летнего подростка, который погиб в результате неосторожного обращения с оружием военнослужащего-контрактника на территории воинской части в Кагуле, передает infotag.md

После слушаний члены комиссии сформулировали ряд рекомендаций по организации посещений воинских частей и усилению мер безопасности.

«Одной из выявленных проблем является недостаточный контроль за лицами, входящими на территорию воинских частей. Существуют зоны, предназначенные для посещений, однако, контроль за людьми, входящими на территорию воинской части, недостаточно строгий. Это необходимо изменить. Должен быть жесткий контроль и проверка как гражданских лиц, которым разрешили посещение, так и всех военнослужащих, которые там находятся», - подчеркнул Карп.

Он отметил, что по предварительным результатам расследования, военнослужащий по контракту, который произвол выстрел, нарушил несколько правил безопасности при обращении с огнестрельным оружием.