Карп: Молдова может сбивать некоторые дроны, но нужно определять место их падения.

Молдова располагает возможностями для сбивания некоторых беспилотников, однако пока не применяла их из-за риска неконтролируемого падения дрона и возможного ущерба. Об этом заявил депутат PAS Лилиан Карп.

«У нас есть возможность сбивать дроны, но она ограничена. Определенные дроны мы можем сбивать, но мы пока этого не делали, потому что нужно определить место падения, чтобы не нанести ущерб и не спровоцировать катастрофу. Это возможно в условиях, когда воздушное пространство отслеживается и дрон был обнаружен», — рассказал Карп в эфире передачи на телеканале TV8.

По его словам, несколько месяцев назад Национальная армия отслеживала пролетавшие над страной дроны, однако тогда было принято решение не сбивать их из-за возможных последствий.

«До сих пор мы не сбивали дроны, но у нас была такая возможность. Это было несколько месяцев назад, когда пролетали дроны, и Национальная армия их отслеживала. Но тогда было принято решение не сбивать дрон, чтобы это не привело к еще большим последствиям», — пояснил депутат.

Карп также отметил, что возможности Минобороны по обнаружению беспилотников пока ограничены, однако они будут улучшены после установки второго радара, который позволит отслеживать объекты на малой и средней высоте.

«Второй радар пока не установлен, он находится в процессе установки. Он отслеживает пролеты на малой и средней высоте. Страны-члены НАТО, такие как Румыния, Польша, страны Балтии, тоже не всегда фиксируют нарушения воздушного пространства, и даже супер-высокопроизводительные радары не всегда могут обнаружить и отследить эти дроны», — отметил Карп.

После установки второго радара возможности по отслеживанию воздушного пространства улучшатся, однако полностью исключить риски обнаружения низколетящих дронов невозможно. По словам депутата, из-за рельефа местности беспилотник, летящий на высоте 150–200 метров, в некоторых случаях может остаться незамеченным.