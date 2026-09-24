Карп: Есть риск, что целью беспилотников могла быть Новоднестровская ГЭС.

Депутат PAS Лилиан Карп заявил, что беспилотники, пролетевшие этой ночью в воздушном пространстве на севере Молдовы, могли быть направлены на определенные объекты энергетической инфраструктуры.

«Этой ночью мы видели, что они были со стороны севера, то есть они нацелились на определенную энергетическую инфраструктуру в той зоне. Мы надеемся, что это не Новоднестровская ГЭС, потому что это было бы очевидным риском и для Республики Молдова. (…) Дополнительную информацию позже представит Министерство внутренних дел», — заявил депутат PAS, цитирует realitatea.md

Напомним, утром 24 сентября четыре беспилотника пролетели в воздушном пространстве Молдовы. На севере страны были слышны два взрыва.

По данным полиции, около 07:45 житель села Вадул-Рашков Шолданештского района сообщил о громких звуках, похожих на взрывы. Предварительно, один из них произошел в Каменке, в регионе на левом берегу Днестра.

Позже власти получили сообщение еще об одном взрыве вблизи села Черница Флорештского района. Правоохранители вскоре обнаружили место взрыва на поле возле фермы.