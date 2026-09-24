theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
24 Сентября 2026, 15:03
3 166
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Карп: Есть риск, что целью беспилотников могла быть Новоднестровская ГЭС

Депутат PAS Лилиан Карп заявил, что беспилотники, пролетевшие этой ночью в воздушном пространстве на севере Молдовы, могли быть направлены на определенные объекты энергетической инфраструктуры.

Карп: Есть риск, что целью беспилотников могла быть Новоднестровская ГЭС.
Карп: Есть риск, что целью беспилотников могла быть Новоднестровская ГЭС.

«Этой ночью мы видели, что они были со стороны севера, то есть они нацелились на определенную энергетическую инфраструктуру в той зоне. Мы надеемся, что это не Новоднестровская ГЭС, потому что это было бы очевидным риском и для Республики Молдова. (…) Дополнительную информацию позже представит Министерство внутренних дел», — заявил депутат PAS, цитирует realitatea.md

Напомним, утром 24 сентября четыре беспилотника пролетели в воздушном пространстве Молдовы. На севере страны были слышны два взрыва.

По данным полиции, около 07:45 житель села Вадул-Рашков Шолданештского района сообщил о громких звуках, похожих на взрывы. Предварительно, один из них произошел в Каменке, в регионе на левом берегу Днестра.

Позже власти получили сообщение еще об одном взрыве вблизи села Черница Флорештского района. Правоохранители вскоре обнаружили место взрыва на поле возле фермы.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте