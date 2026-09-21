Карабинеры Молдовы и румынские жандармы провели совместную тренировку
Карабинеры из Республики Молдова и жандармы из Румынии приняли участие в совместных учениях по реагированию, проходивших в муниципии Яссы.
Мероприятие состоялось в рамках трансграничного проекта CQB GUARD и было направлено на укрепление сотрудничества между двумя структурами, передает noi.md
В учениях приняли участие карабинеры Генерального инспектората карабинеров Республики Молдова, в том числе представители Батальона специального назначения «Скорпион», а также жандармы из Инспектората жандармерии «Василе Лупу» уезда Яссы.
В течение трех дней участники отрабатывали различные сценарии вмешательства для проверки оперативности реагирования, уровня координации и взаимодействия между задействованными силами.
Учения предоставили военнослужащим возможность на практике применить процедуры вмешательства и развить навыки, необходимые для выполнения совместных миссий в сложных ситуациях.
По данным карабинеров, совместная подготовка позволила использовать профессиональный опыт участников и усовершенствовать механизмы сотрудничества между силовыми структурами Республики Молдова и Румынии.
Мероприятие реализуется в рамках проекта «Развитие потенциала реагирования в специальных действиях, осуществляемых в городской среде для трансграничных миссий» — CQB GUARD, код ROMD00133.
Проект осуществляется в рамках Программы Interreg VI-A NEXT Румыния – Республика Молдова на 2021–2027 годы, финансируемой Европейским союзом и софинансируемой государствами-участниками программы.