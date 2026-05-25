theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
25 Мая 2026, 09:23
360
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Кабмин не поддержал ужесточение наказаний за наркотики: это может переполнить тюрьмы

Правительство не поддержало законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс в сфере борьбы с незаконным оборотом и потреблением наркотиков.

Кабмин не поддержал ужесточение наказаний за наркотики: это может переполнить тюрьмы.
Кабмин не поддержал ужесточение наказаний за наркотики: это может переполнить тюрьмы.

Документ предусматривал существенное ужесточение наказаний, включая увеличение тюремных сроков и введение пожизненного заключения для отягчающих форм преступлений, пишет logos-pres.md

Позиция правительства

Кабмин подготовил отрицательное заключение по данной законодательной инициативе. В нем подчеркивается, что введение пожизненного заключения за преступления, связанные с наркотиками, является «чрезмерным» и несовместимым с юридической практикой, где подобная мера наказания традиционно предполагает самые тяжкие деяния, такие как убийство.

В заключении также отмечается, что проект не в полной мере соответствует стандартам Евросоюза в области антинаркотической политики, которая продвигает баланс между карательными мерами, профилактикой и лечением.

Кроме того, правительство предупреждает, что применение более суровых наказаний может привести к переполненности пенитенциарных учреждений, росту расходов государства и усугублению проблем в системе содержания под стражей. Данный феномен создает и серьезные санитарные риски, способствуя распространению таких инфекционных заболеваний, как ВИЧ/СПИД, гепатит С и туберкулез.

Аргументы авторов

Стоит отметить, что этот проект закона был выдвинут в качестве законодательной инициативы депутатами от «Нашей партии». Документ направлен на ужесточение санкций для лиц, которые содействуют, торгуют или способствуют потреблению наркотиков. В случае незаконного оборота наркотиков с целью сбыта при отягчающих обстоятельствах — таких как крупные или особо крупные размеры, вовлечение организованных преступных групп или иные квалифицирующие признаки — предлагается существенно увеличить сроки заключения. Они составят от 12 до 15 лет или от 15 до 20 лет, а в наиболее тяжких случаях могут достигать 20–25 лет лишения свободы или пожизненного заключения, включая запрет на занятие определенных должностей и повышенные санкции для юридических лиц.

Законодательная инициатива также предусматривает суровые наказания для тех, кто склоняет других лиц к потреблению запрещенных веществ или предоставляет помещения для их употребления.

«В Республике Молдова потребление и оборот наркотиков уже давно перестали быть изолированной проблемой, связанной исключительно с маргинальными слоями общества. В последние годы наблюдается постоянный рост числа уголовных дел и вовлеченных лиц. Только в 2024 году было возбуждено 1075 уголовных дел по преступлениям, связанным с наркотиками, и 582 дела дошли до суда. В общей сложности под следствием по таким преступлениям находились 692 человека, большинство из которых — мужчины, многие из них совершили правонарушение впервые и официально не трудоустроены. Эти цифры показывают, что масштаб явления уже напрямую влияет на общественную безопасность и порядок в наших сообществах», — аргументируют авторы проекта.

Несмотря на отрицательное заключение исполнительной власти, законодательная инициатива будет рассмотрена и обсуждена на пленарном заседании парламента.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте