В Молдове вводят новые ограничения для экономии электроэнергии и воды.

После введения 28 июля режима повышенной готовности в энергетической и гидрологической сфере, а также с учетом развития региональной ситуации, влияющей на Молдову, была созвана Национальная комиссия по управлению кризисами.

Основными темами заседания Национальной комиссии по управлению кризисами стали:

обеспечение безопасности поставок электроэнергии в условиях сокращения региональных генерирующих мощностей и необходимые меры по предотвращению и управлению возникающими рисками;

гидрологическая ситуация на реке Днестр по итогам заседания Днестровской комиссии от 31 июля 2026 года, а также меры по снижению ее последствий.

В ходе заседания были рассмотрены обновленные оценки, представленные Национальным центром управления кризисами на основе информации Министерства энергетики и Министерства окружающей среды о развитии рисков, а также ход реализации мер, принятых на первом заседании комиссии. Анализ показал необходимость дополнения профилактических мер на фоне сокращения доступных объемов электроэнергии в регионе, вызванного снижением выработки гидро- и атомной генерации в соседних странах, а также усугублением гидрологического дефицита в бассейне реки Днестр.

Принятые меры направлены на предотвращение внезапных перебоев в снабжении электроэнергией и водой, обеспечение доступности ресурсов для населения и экономики, поощрение ответственного потребления в часы пик и поддержание бесперебойной работы жизненно важных служб.

В частности, для снижения рисков в сфере электроснабжения и укрепления устойчивости энергетической системы были приняты следующие меры:

1. Защита доступных ресурсов электроэнергии в часы максимального потребления

Государственное предприятие Moldelectrica приостановит коммерческий экспорт электроэнергии с 18:00 до 22:00, за исключением объемов, необходимых для выполнения обязательств по оказанию общественных услуг, чтобы в первую очередь обеспечить внутренние потребности страны. Эта мера снизит риск возникновения дефицита в критические часы и поможет избежать перебоев в электроснабжении населения и жизненно важных объектов.

2. Ускорение развития мощностей по накоплению и производству электроэнергии

Будут ускорены процедуры подключения систем накопления энергии и новых электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, чтобы Молдова могла производить и хранить больше собственной электроэнергии и меньше зависеть от ситуации на региональных рынках. В краткосрочной и среднесрочной перспективе эта мера позволит сократить зависимость от импорта и повысить устойчивость национальной энергосистемы.

3. Диверсификация источников поставок электроэнергии

Акционерному обществу Energocom поручено найти и законтрактовать альтернативные источники поставок электроэнергии, чтобы страна могла покрывать внутреннее потребление даже при сокращении предложения на региональных рынках. Диверсификация поставщиков снизит риск дефицита и обеспечит стабильность энергоснабжения.

4. Укрепление регионального сотрудничества.

ГП Moldelectrica активизирует оперативные консультации с операторами систем передачи электроэнергии Румынии и Украины для эффективного управления ситуацией и, при необходимости, запуска механизмов аварийной взаимопомощи. Таким образом, операторы энергосистем будут постоянно взаимодействовать для оперативного реагирования на возможные проблемы в регионе и смогут оказывать друг другу поддержку в чрезвычайных ситуациях.

5. Снижение потребления электроэнергии в часы пик

Введены временные меры по экономии электроэнергии в период с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 23:00, распространяющиеся на органы государственной власти, торговые объекты, экономических агентов и другие категории потребителей. Это позволит избежать перегрузки сети, сократить расходы на закупку аварийной электроэнергии и снизить риск перебоев с электроснабжением.

В связи с ухудшением гидрологической ситуации и снижением уровня воды в Днестре комиссия также приняла дополнительные меры по защите водных ресурсов и обеспечению бесперебойного водоснабжения.

Были утверждены следующие меры:

1. Ограничение несущественного использования воды

Использование воды для рекреационных целей и других второстепенных нужд будет ограничено, чтобы имеющихся ресурсов было достаточно для населения, больниц, школ и других жизненно важных служб.

2. Рациональное использование водных ресурсов в сельском хозяйстве

Орошение из Днестра будет организовано в периоды, когда потери воды из-за испарения минимальны, а приоритет будет отдаваться культурам, имеющим важное значение для продовольственной безопасности. Это позволит эффективнее использовать имеющиеся объемы воды и снизить нагрузку на Днестр.

3. Задействование альтернативных источников для предотвращения перебоев с водоснабжением

Будут введены в эксплуатацию резервные скважины, подготовлены автоцистерны для подвоза воды и использованы мотопомпы, переданные из государственных резервов. Это позволит обеспечить водоснабжение населения даже в случае возникновения проблем на водозаборных сооружениях и снизить риск перебоев с подачей воды.

4. Усиление мониторинга и информирования населения.

Низкий уровень воды и высокие температуры могут способствовать цветению воды и повышению концентрации загрязняющих веществ. В связи с этим власти усилят контроль качества воды, чтобы своевременно выявлять возможные изменения, корректировать процессы очистки и гарантировать безопасность питьевой воды. Кроме того, население будет регулярно информироваться о развитии ситуации и необходимых рекомендациях, что поможет защитить здоровье граждан и предотвратить распространение дезинформации.

Меры, принятые на втором заседании Национальной комиссии по управлению кризисами, дополняют решения, утвержденные комиссией 28 июля 2026 года, и направлены на укрепление способности государства реагировать на региональные вызовы, защиту населения и обеспечение бесперебойной работы жизненно важных служб в период действия режима повышенной готовности.

Национальная комиссия по управлению кризисами является национальным механизмом, посредством которого государственные органы комплексно анализируют кризисные ситуации, координируют действия государственных учреждений и принимают оперативные решения для защиты населения, критической инфраструктуры и непрерывной работы жизненно важных служб.

Несоблюдение решений комиссии влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Функции секретариата комиссии выполняет Национальный центр управления кризисами, который отвечает за контроль исполнения решений комиссии, сбор информации о ходе их реализации, подготовку отчетов об уровне выполнения принятых мер и информирование комиссии о необходимости принятия дополнительных решений.