Юристы и бухгалтер Energocom получают около 1 млн леев в год.

В Energocom работают 49 сотрудников, а восемь из них, включая директора компании, в прошлом году задекларировали доходы более 1 млн леев каждый. В эти суммы входят зарплаты, надбавки и премии.

В руководстве предприятия объясняют уровень вознаграждения объемом работы, ответственностью сотрудников и контрактами на сотни миллионов евро, которыми управляет компания, пишет tv8.md

Помимо директора Energocom Евгения Бузату, порог в 1 млн леев в прошлом году превысили еще семь сотрудников. Среди них — начальник управления торговли природным газом, риск-менеджер, начальник департамента стратегии и развития, начальник управления корпоративных услуг, администратор Energocom Traiding и два руководителя юридических департаментов.

Высокие зарплаты юристов Евгений Бузату объяснил сложностью их работы.

«Именно они оценивают те контракты на сотни тысяч евро. Речь идет о профессиональном риске, который они несут, о судебных спорах, которые потенциально могут у нас возникнуть, о контрактах европейского образца, которые являются очень сложными. Поэтому это не такое уж банальное и простое дело. При всем уважении к другим категориям юристов, которые выполняют работу, скажем так, более простого характера и имеют дело только с законодательной базой Республики Молдова, здесь, в рамках юридического департамента, много элементов иностранного права. У нас нет контрактов с третьими лицами или компаниями, которые представляли бы наши интересы в потенциальном судебном споре. Мы абсолютно все делаем внутри предприятия», — сказал директор Energocom.

На сайте Energocom в разделе «Органы управления» указаны два имени — директора и главного бухгалтера Людмилы Будяну. Она была назначена на эту должность в феврале 2022 года и также входит в число наиболее высокооплачиваемых сотрудников. За прошлый год Будяну задекларировала более 900 тысяч леев дохода от Energocom, а ее супруг получил более 600 тысяч леев от Moldtelecom.

Бузату считает такой уровень вознаграждения главного бухгалтера обоснованным, учитывая объем сделок компании.

«Не следует смотреть на вещи только с одной стороны. Это очень и очень разветвленная и разнообразная сфера, особенно бухгалтерия. Я уже не говорю о специфических контрактах или финансовых операциях, а торговля газом и электроэнергией — очень специфический вопрос. Это не банальное дело, когда ты продал ручку и провел ее в бухгалтерии. Оборот Energocom составляет 20 миллиардов леев, то есть один миллиард евро. Это вознаграждение соответствует обороту и, я бы сказал, профессиональному риску и сложности работы», — заявил Бузату.

Шесть банов из тарифа на газ приходятся на зарплаты сотрудников Energocom

Несмотря на высокий, на первый взгляд, уровень вознаграждения сотрудников Energocom, Бузату утверждает, что НАРЭ не включает в конечный тариф все зарплаты, надбавки и премии, выплачиваемые компанией.

«В регулируемом тарифе не принимается ни один стимул. Абсолютно ни один. Принимается только должностной оклад, и то не у всех коллег. У НАРЭ есть определенная доля. У нас доля доходов составляет 53% от электроэнергии и 47% от природного газа. Теперь перейдем к бухгалтерии. Зарплата, которая принимается в тарифе на природный газ, формируется из этих 47%. Если, предположим, должностной оклад составляет 40 тысяч леев, 47% — это примерно 19 тысяч леев. Только они принимаются.

Согласно коллективному трудовому договору, учитывается также стаж работы. Поэтому, если взять долю включения в регулируемый тариф на природный газ, зарплата Energocom составляет 6 банов. Во всей деятельности Energocom, при обороте в 20 миллиардов леев, доля зарплат, все вознаграждение Energocom составляет 0,29%, то есть менее половины процента в год», — подсчитал Бузату.

Energocom завершил 2025 год с прибылью более 430 млн леев — значительно меньше, чем прибыль аэропорта. При этом компания перечислила государству 198 млн леев дивидендов, почти вдвое больше, чем аэропорт. Обе компании являются монополистами.