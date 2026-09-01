Исследование: В Молдове детская корзина в первый год жизни ребенка обходится в 4 143 евро
Базовые расходы на ребенка в первый год жизни в Молдове достигают рекордных 88,8% от средней годовой заработной платы.
Об этом свидетельствуют данные исследования компании Remitly, опубликованные порталом Euronews. Данный показатель оказался самым высоким среди 38 европейских стран, принявших участие в анализе, сообщает rupor.md
Для сравнения, на втором месте по уровню финансовой нагрузки оказалась Албания, где расходы составляют 66% от годового дохода. В топ-5 также вошли Турция (45,1%), Черногория (45%) и Сербия (41,4%). При этом средний европейский показатель зафиксирован на уровне всего 20,9%.
Несмотря на критическое соотношение расходов и доходов, в абсолютных цифрах затраты в Молдове не являются самыми высокими в Европе. Суммы распределились следующим образом:
Регион / Страна
Стоимость корзины (в евро)
Испания (самая дорогая страна)
6 294 €
Средний показатель по Европе
4 727 €
Молдова
4 143 €
Великобритания (самая дешевая страна)
2 813 €
В топ самых дорогих стран для молодых родителей также вошли Нидерланды (6 140 €), Финляндия (6 066 €) и Швеция (6 025 €). Минимальные затраты, помимо Великобритании, зафиксированы в Чехии (3 211 €) и Румынии (3 385 €).
На что уходят деньги?
Расчет производился по ценам на июль 2026 года и включал 14 базовых товаров из шести категорий: одежда, детское питание (смеси), подгузники и средства гигиены, коляски и автокресла, принадлежности для сна, а также бутылочки.
Как показало исследование, основную часть бюджета (81% от всех затрат) съедают три главные категории:
Одежда — 30,3%
Детская смесь — 25,7%
Подгузники — 24,5%
В финальном отчете авторы подчеркнули, что в данную статистику вошли только материальные товары. Расходы на частные ясли, нянь и другие услуги по уходу за детьми в анализе не учитывались.