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rupor.md logorupor
26 Сентября 2026, 09:15
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Исследование: В Молдове детская корзина в первый год жизни ребенка обходится в 4 143 евро

Базовые расходы на ребенка в первый год жизни в Молдове достигают рекордных 88,8% от средней годовой заработной платы.

Исследование: В Молдове детская корзина в первый год жизни ребенка обходится в 4 143 евро.
Исследование: В Молдове детская корзина в первый год жизни ребенка обходится в 4 143 евро.

Об этом свидетельствуют данные исследования компании Remitly, опубликованные порталом Euronews. Данный показатель оказался самым высоким среди 38 европейских стран, принявших участие в анализе, сообщает rupor.md

Для сравнения, на втором месте по уровню финансовой нагрузки оказалась Албания, где расходы составляют 66% от годового дохода. В топ-5 также вошли Турция (45,1%), Черногория (45%) и Сербия (41,4%). При этом средний европейский показатель зафиксирован на уровне всего 20,9%.

Несмотря на критическое соотношение расходов и доходов, в абсолютных цифрах затраты в Молдове не являются самыми высокими в Европе. Суммы распределились следующим образом:

Регион / Страна

Стоимость корзины (в евро)

Испания (самая дорогая страна)

6 294 €

Средний показатель по Европе

4 727 €

Молдова

4 143 €

Великобритания (самая дешевая страна)

2 813 €

В топ самых дорогих стран для молодых родителей также вошли Нидерланды (6 140 €), Финляндия (6 066 €) и Швеция (6 025 €). Минимальные затраты, помимо Великобритании, зафиксированы в Чехии (3 211 €) и Румынии (3 385 €).

На что уходят деньги?

Расчет производился по ценам на июль 2026 года и включал 14 базовых товаров из шести категорий: одежда, детское питание (смеси), подгузники и средства гигиены, коляски и автокресла, принадлежности для сна, а также бутылочки.

Как показало исследование, основную часть бюджета (81% от всех затрат) съедают три главные категории:

  • Одежда — 30,3%

  • Детская смесь — 25,7%

  • Подгузники — 24,5%

В финальном отчете авторы подчеркнули, что в данную статистику вошли только материальные товары. Расходы на частные ясли, нянь и другие услуги по уходу за детьми в анализе не учитывались.

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Источник
rupor.md logorupor
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