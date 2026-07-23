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noi.md logonoi
23 Июля 2026, 16:20
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Ион Николаев назначен зампредседателя Национального органа по вопросам неподкупности

Ион Николаев был назначен на должность заместителя председателя Национального органа по неподкупности (НОН) указом, подписанным президентом Республики Молдова Майей Санду 22 июля 2026 года.

Ион Николаев назначен зампредседателя Национального органа по вопросам неподкупности.
Ион Николаев назначен зампредседателя Национального органа по вопросам неподкупности.

Указ № 694-X был издан на основании пункта j) статьи 88 Конституции Республики Молдова и Закона о Национальном органе по неподкупности и вступил в силу в день подписания, передает noi.md

Ион Николаев имеет степень лиценциата права, в 2008 году он окончил юридический факультет Университета имени Александру Иоана Кузы в Яссах, Румыния. 

До начала работы в НОН занимал должность следователя в Центре по борьбе с торговлей людьми при Министерстве внутренних дел, а также работал юрисконсультом в одном из районных советов. 

В 2018 году Ион Николаев был отобран на основе открытого конкурса в первую группу инспекторов по неподкупности НОН. Впоследствии занимал должность главного инспектора по вопросам добросовестности в Инспекции по неподкупности. 

С его назначением на должность заместителя председателя руководство Национального органа по неподкупности пополнилось специалистом, выдвинутым из числа сотрудников ведомства, имеющим опыт в сфере контроля за имуществом и личными интересами.

Источник
noi.md logonoi
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