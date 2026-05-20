20 Мая 2026, 14:12
Ион Крянгэ останется под судебным контролем еще на 60 суток

Крянгэ, обвиняемый в государственной измене, останется под судебным контролем еще на 60 суток. Мера пресечения была продлена в ходе последнего судебного заседания по делу.

Эту информацию подтвердил Эмиль Гайтур, пресс-секретарь прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, передает ipn.md

На предыдущих заседаниях суд, по ходатайству прокурора, распорядился провести судебно-медицинскую экспертизу в отношении бывшего главы юридического управления Парламента. Эта мера была принята после того, как обвиняемый несколько раз подряд не являлся на заседания, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

Адвокат подсудимого, Георге Ионаш, заявил, что судебно-медицинская экспертиза — единственный способ определить, позволяет ли состояние здоровья его подзащитного участвовать в судебных заседаниях.

Ион Крянгэ обвиняется в государственной измене и заговоре против государства. По данным прокуратуры, в период 2023-2024 годов он якобы вёл переписку и тайные встречи с помощником военного атташе Посольства Российской Федерации в Кишинёве. Бывший начальник Юридического управления Парламента был задержан в июле 2024 года, когда якобы получил 500 долларов от российского чиновника.

Ион Крянгэ не признаёт себя виновным.

Источник
ipn
